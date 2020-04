Choferes de colectivos amenazan con paro a partir de mañana por falta de pago de haberes

Así lo hicieron conocer este mediodía en conferencia de prensa realizado en la sede de la Unión Tranviarios Automotor –UTA- en San Salvador de Jujuy.

Allí se supo que se realizó el pago de los subsidios a las empresas por parte de nación y de provincia, los que fueron acreditados a cada una de las empresas de la provincia.

El Secretario Gremial de UTA Jujuy, Nicolás Abett informó que se comunicaron con algunos de los empresarios de las distintas empresas del transporte automotor de pasajeros, quienes les dijeron que no pueden hacer frente el 100% de los salarios a pesar de haber recibido los subsidios.

Además hizo conocer que el monto recibido por las empresas es de 87 Millones de Pesos, por parte de la provincia y la nación, pero los empresarios argumentaron que no pueden hacerse cargo del pago de sueldos porque tienen otros gastos como insumos y combustibles”.

“Fuimos pacientes, esperamos, se les dio un plazo, no se cumplió, el día viernes ellos iban a pagar el 50% del salario a los trabajadores, no cumplieron, solo se les dio a los choferes entre un 15 y 20 por ciento, salvo algunas empresas que pagaron el 50%, solamente dos lo hicieron”, contó Abett.

En cuanto a qué actitud van a tomar desde UTA respondió, “debido a la fecha y el tiempo transcurrido y al estar bastante atrasado los pagos, a esto se suma que los trabajadores no tienen plata para hacer frente a sus obligaciones, se está en asamblea con los trabajadores para resolver cuales van a ser las medidas a seguir”, continuó señalando el dirigente, “somos un servicio esencial pero en el decreto 290 se garantiza el salario de los trabajadores y en este momento no lo tenemos garantizado”.

Sobre la modalidad de las medidas de fuerzas dijo, “estamos en asamblea con los delegados de las empresas y de ahí saldrá la modalidad de las medidas de fuerzas. Entre estas puede concretarse un paro total de actividades o parcial. Esto es una problemática que ya la veníamos denunciando y si no se tomo una medida al respecto ahora no nos pueden tratar como un servicio esencial y no pagarnos los sueldos, mientras que a otros servicios esenciales se les garantizó el pago de haberes y a los trabajadores del transporte público no les garantizan el sueldo”.

Detallando además, “hoy se realizaría una asamblea con los delegados de las empresas, a la tarde ya tendríamos definido cuales van a ser las medidas de fuerza, pero queremos que el gobierno provincial interceda e intime a las empresas para que cumplan y se pague el salario a los trabajadores, porque ellos dicen que no tienen fondo, pero trabajaron por lo menos 20 días en el mes de marzo”.

Sobre la deuda que mantenía el gobierno con las empresas señaló, “sabemos que del año 2019 tanto la municipalidad como la provincia pagaron con cheques diferidos, aunque muchos de los empresarios dicen que no pudieron cobrar porque les rebotan los cheques ya que se encontrarían sin fondo, pero es una problemática del empresario con el Estado, nosotros le pedimos a los empresario que nos paguen y se acrediten a más tardar hasta el día de mañana los sueldos y si no se acreditan tomaremos las medidas de fuerzas debido a que ya no podemos seguir esperando, nos presentamos a trabajar sin los elementos de higiene y seguridad, aún así seguimos prestando servicios”.

“Reiteramos el pedido al gobernador de Jujuy para que interceda, porque dicen los empresarios que el subsidio es para pagar los insumos, por eso pedimos que nos paguen el 100% de los sueldos”, enfatizó Abett.