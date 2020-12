“Chiche” Duhalde destrozó al Gobierno y se mostró furiosa por quita a la Ciudad: “Son unos hijos de p…”

“A [el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez] Larreta, aunque yo no soy de Cambiemos, me gustaría verlo con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es un ataque feroz, no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre. El kirchnerismo sigue para adelante, nada lo detiene… Por eso nunca fui kirchnerista”, resaltó.

En la continuidad de la entrevista, dio cuenta de su decepción con el gobierno de Alberto Fernández: “Me entusiasmé cuando llegó Alberto [Fernández] al poder, porque creí que iba a hacer otra cosa, creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz”, aseveró la dirigente del Partido Justicialista.

Respecto a su balance en estos primeros 12 meses de gobierno del Frente de Todos, puntualizó: “La pandemia fue un telón que hizo que no pudiéramos evaluar la actuación del Gobierno. Pero uno puede correr ese telón y hay cosas que podrían haberse hecho”.

Y siguió: “Por ejemplo, no seguir con tantos ministerios. Abocarse a dos o tres temas urgentes e importantes. Poner otros temas importantes entre paréntesis para cuando salgamos de esta situación tan lamentable, de falta de trabajo, salud, educación, seguridad, que son los temas más graves que atraviesa el país. Encontrar un Presidente con mejor claridad y energía, que no genere confusión, que no diga blanco hoy, y mañana negro. Hay cosas que no tienen que ver con la pandemia. Muchos se escudan en la pandemia. Este no ha sido un año de buena gestión, sino de pésima gestión del Gobierno”, lanzó.

También “Chiche” se refirió a los dichos del Presidente el pasado jueves 3/12 en la UIA, donde señaló que en medio de la crisis desatada por la pandemia “logramos que no haya argentinos con hambre”. Al respecto, sostuvo: “Hay dos opciones: o miente descaradamente, o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Como decíamos hace muchos años: le hacen el diario de Yrigoyen, o miente descaradamente. Con los datos que no solamente da la UCA, sabemos que la canasta básica está hoy en 50 mil pesos. ¿Vos me podes decir cuánta gente gana 50 mil pesos? ¿Y si una persona gana 60 mil pesos, ¿dejó de ser pobre? Tampoco: porque no lo puede sostener si tenía un auto, si tenía una prepaga o si quería mandar a su hijo a un colegio un poquito mejor”.

La dirigente peronista también se refirió a su salida de la “Mesa contra el Hambre” que formó el Gobierno a principios de año: “Me fui porque no me gusta que macaneen”, reveló. “Cuando alguien quiere hacer algo bien, llama a expertos, y hacen una mesa que funcione. Pero la mesa se armó antes de la pandemia, y se volvió a reunir, con los mismos actores, que no tienen que ver con la experiencia que se debe tener en el tema del hambre, y volvimos a repetir lo mismo, y seguimos con las mismas metodologías, de planes y más planes. Entonces dije: ‘Yo de acá me voy’. Todos son distintos planes. Si vos sumás todo, son grandes sumas de dinero. Y la gente dice: ¿Para qué voy a trabajar, si me viene de arriba? La cultura del trabajo se está perdiendo. Y va a ser muy difícil recuperarla”, opinó.

Por último, Chiche se diferenció de los dirigentes oficialistas que defendieron a Amado Boudou mediante una solicitada en repudio a la Corte Suprema. “Eso es lo que ellos saben hacer, es su metodología. A mí me alegró que la Justicia haya actuado como ha actuado. Lo que no entiendo es porqué está en su casa. La verdad tiene que estar, como cualquier hijo de vecino que comete un delito, y sobre todo delitos de esta naturaleza, donde tiene que estar, que es en la cárcel”.