Chayanne llegó a la Argentina en avión privado y hay máxima expectativa por sus shows

Chayanne aterrizó en la Argentina a bordo de un avión privado, en medio de un importante operativo de seguridad, y se quedará en el país durante algunos días.

Chayanne ya está instalado en la Argentina luego de arribar desde Montevideo y protagonizó una llegada cargada de emoción, con decenas de fanáticos esperándolo para entregarle cartas, banderas y obsequios.

Las imágenes del recibimiento fueron registradas por PrimiciasYa, que captó el clima que se vivió en medio de un importante operativo de seguridad. Fiel a su estilo, el cantante se mostró cercano, sonriente y dispuesto a saludar a quienes aguardaron durante horas para verlo de cerca. Su visita forma parte de la serie de conciertos que brindará en el Movistar Arena, el estadio de Vélez y también en Córdoba.

Durante su estadía, que se extenderá por cerca de 20 días, combinará los shows con momentos de descanso y actividades personales. Entre sus planes figura aprovechar su tiempo libre para jugar al golf y alojarse en un exclusivo hotel del barrio de Recoleta, desde donde organizará cada uno de sus compromisos en el país.

Chayanne, el regreso más esperado

Después de más de 5 años, Chayanne regresa a Argentina en el marco de su “Bailemos Otra Vez Tour” y el furor es total en Buenos Aires, por lo que, tras agotarse las cuatro primeras fechas, se agregó un quinto show.

El artista se presentará en el Movistar Arena, con producción de Fenix Entertainment y CMN. Con sold out 24 y 25 de febrero, y 1 y 4 de marzo, se agregó el 7 de marzo. El 27 de febrero, además, se presentará en el Estadio Instituto de Córdoba. La gira «Bailemos Otra Vez Tour» no solo presenta canciones del nuevo álbum, sino también éxitos de su carrera como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”.

Con una imagen fresca y renovada, que provocó cientos de miles de reacciones en redes sociales, Chayanne sigue conquistando a sus fans en todo el continente.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera. Se ha consagrado, así, como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial y ha sido sin duda el pionero en combinar el arte del canto con el baile.

Chayanne incluirá en su repertorio clásicos como “Torero” y “Dejaría Todo”, junto a nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, con la intención de guiar a su público por un recorrido emocional a través de su música.

