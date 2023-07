Chachi Telesco acusó a Maju Lozano de bullying machista por una parodia de su video íntimo: la respuesta de la conductora

Desde su ciclo, Todas las tardes, decidió referirse al tema y le hizo una invitación a la actriz

Hace unos días, la actriz Chachi Telesco trajo del recuerdo un episodio que marcó su vida de forma negativa y puso en pausa su carrera artística. Fue en el año 2006, cuando se filtró un video íntimo suyo que se viralizó y recibió todo tipo de comentarios. Entonces ahora, 16 años después y con un video titulado “Basta de hacerse los deconstruidos”, Chachi expresó su enojo por el bullying machista que tuvo que enfrentar de gran parte de la sociedad y de algunas figuras públicas, entre las que mencionó a Maju Lozano y compartió una parodia que la conductora había grabado en su momento.

Lejos de ocultar la situación y apenas arrancó el ciclo Todas las tardes, que conduce cada mediodía en El Nueve, fue Maju quien se tomó unos minutos para referirse al respecto. “Antes de comenzar el programa, porque este fin de semana me tomé el tiempo de ver todo tranquila porque considero que es un tema importante, pude ver unos videos que subió Chachi Telesco sobre algo que yo había participado en el Resumen de los Medios, un video hablando sobre el tema en el año 2007″, planteó Maju sin vueltas.

“Quiero pedir disculpas públicamente a Chachi, realmente no fue mi intención, era otra época, eso no lo justifica. Me vi, volví a ver ese video en esa situación que me pone tremendamente mal. Se trata de ir aprendiendo y deconstruirse, estamos todos en deconstrucción. No volvería a hacerlo claramente, bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien, como lo dijo ella en sus videos y realmente pido disculpas públicamente”, aseguró Maju Lozano mirando a cámara.

Y le habló directamente a la actriz, con una especie de invitación a un acercamiento: “No tengo ningún problema en juntarme con ella y sentarme a conversar. Creo que el gran trabajo de nosotros, los comunicadores, es saber decir ´me equivoqué, no lo volvería a hacer´. Era otro contexto, pero tampoco lo justifico desde ahí. Así que mis disculpas públicas, no fue intencional. Uno cuando ve estas cosas revisa y es un lugar que me incomoda muchísimo y que realmente lo lamento”.

Para cerrar, la conductora del magazine volvió a invitarla a la actriz a subsanar lo sucedido hace varios años. “Te mando un beso, estoy para charlar. En mi programa hay también un espacio, no tengo ningún problema en hablar contigo. Y nada, tratar de recomponer alguna situación si es que lo puedo hacer. Me siento incómoda y apenada con la situación”, dijo para culminar con el tema y darle curso a su ciclo como cada día, de lunes a viernes a las 14 horas. La actriz todavía no respondió si aceptará las disculpas y si irá al programa.