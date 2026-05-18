CEDEMS definió medidas en asamblea y no descarta profundizar el conflicto

En una asamblea realizada el pasado sábado 16 de mayo, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior resolvió profundizar su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales para el sector educativo de la provincia.

Docentes jujeños debatieron la situación salarial y laboral en un encuentro clave realizado el sábado 16 de mayo. Se resolvió avanzar con acciones gremiales y mantener el estado de alerta.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede del gremio y contó con la participación de afiliados de distintos puntos de la provincia, estuvo atravesado por el malestar ante lo que consideran una insuficiente respuesta del Gobierno provincial frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

Las resoluciones principales

Entre los puntos más destacados, la asamblea definió rechazar categóricamente la propuesta del gobierno provincial realizada en la última paritaria.

Solicitar que el Ministerio de Educación acelere la gestión de los certificados de capacitación que ellos mismos generan.

Solicitar una respuesta urgente de parte del Ministerio de Educación a los requerimientos de los participantes del Concurso para Vicedirectores, celeridad administrativa, respeto a la normativa y el avance en los procedimientos establecidos.

Pedir fecha de inicio del trayecto pedagógico para los docentes del Colegio Secundario N° 53.

Exigir se aplique la ley N°5886 de transparencia fiscal para que la provincia informe el estado y el uso de los recursos provinciales.

Repudio a la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del Gobierno de las cuentas públicas.

Plan de lucha

En el marco de continuidad del plan de lucha realizar un cartelazo en las escuelas secundarias de la provincia, denunciando la política de ajuste de este Gobierno, para el jueves 21 de mayo. Preparar una marcha educativa coordinar con las bases de ADEP. Realizar una Asamblea Extraordinaria el sábado 23 de mayo para tratar la adhesión al paro nacional docente previsto para el 27 de mayo por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública y el ingreso del sindicato al FRESU (Frente de Sindicatos Unidos).

Se suma a esto, establecer una asamblea informativa específica para el tratamiento de la causa Jorge Montero. El repudio al nombramiento del señor Jorge Montero como vicedirector en una escuela secundaria.

De esta manera, el conflicto docente en Jujuy suma un nuevo capítulo y mantiene en vilo el normal desarrollo del Ciclo Lectivo, en un contexto donde el reclamo salarial vuelve a ocupar el centro de la escena.