CDI y Centros de Día promovieron los derechos de la infancia en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002 para visibilizar la situación de millones de niñas y niños en todo el mundo que son víctimas de explotación laboral y para reafirmar su derecho a la educación, el juego, la salud y el desarrollo integral.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Centros de Día (CDD) de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, realizaron diversas actividades lúdicas, recreativas y de sensibilización destinadas a niñas, niños y sus referentes afectivos, con el objetivo de promover y fortalecer el conocimiento de sus derechos.

En este contexto, los equipos de los CDI y CDD llevaron adelante propuestas recreativas, juegos y actividades de reflexión, además de la elaboración de tarjetas y mensajes destinados a la comunidad, destacando la importancia del juego y la educación como derechos fundamentales de la infancia.

Asimismo, se desarrollaron talleres y espacios de encuentro con las familias, donde se promovió el diálogo y la reflexión sobre la protección integral de niñas y niños. A través de dinámicas participativas se abordó el valor del juego como herramienta de aprendizaje, socialización y desarrollo, fortaleciendo el compromiso comunitario en la prevención del trabajo infantil y la garantía de derechos.