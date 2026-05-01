Cayó líder de las fake news: La Policía Federal Argentina retiene con fines de expulsión a un ciudadano ruso

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, dispuso la cancelación de residencia y la expulsión del país del ciudadano ruso Dmitrii Novikov.

La medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina.

En función de lo establecido en el artículo 62 inciso F de la Ley N° 25.871, se resolvió cancelar su residencia transitoria, ordenar su expulsión del territorio nacional y disponer la prohibición de reingreso con carácter permanente.

Ante el riesgo inminente de fuga y la peligrosidad que su permanencia implicaba para la seguridad nacional, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Novikov esperará el proceso de expulsión privado de su libertad para garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria.

La captura fue lograda tras un operativo conjunto entre Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).Tras un seguimiento coordinado, se logró ubicar y detener al individuo en un domicilio ubicado en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Novikov había ingresado al país el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en calidad de turista.

Actualmente, el ciudadano se encuentra alojado bajo custodia en la División Alcaidías. Allí permanecerá privado de su libertad hasta que se concrete su expulsión definitiva del territorio nacional.