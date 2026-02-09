Cayeron los «roba motos» tras una intensa cacería por el centro de San Pedro de Jujuy

Ayer domingo 8 de febrero efectivos del GOMUR 2 (Águilas) lograron desbaratar a una peligrosa banda que se dedicaba al robo de motocicletas de alta gama.

La secuencia se inició en el Acceso Sur, cuando los motoristas divisaron un VW Bora negra sin patente, lo que dio lugar a una frenética persecución por avenida Presidente Perón y por las calles del micro centro sampedreño.

La huida terminó en calle Blas Parera, donde el personal policial logró interceptar el vehículo y demorar a tres jóvenes de 18, 21 y 24 años.

Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando aparecieron los damnificados de un robo reciente (una KTM Duke 390 c.c.), quienes junto a otros vecinos intentaron linchar a los delincuentes, propinándoles varios golpes antes de que la Policía lograra resguardar la integridad de los aprehendidos.

Bajo la presión del operativo, uno de los detenidos de 18 años terminó confesando dónde ocultaban el botín. Gracias a este dato, los efectivos se dirigieron a una zona de malezas entre las canchas de Lanuza y el predio La Mielera, logrando recuperar la costosa motocicleta escondida entre los pastizales.

La Jefatura de Policía felicitó al personal interviniente por su rápido accionar y firmeza. Asimismo, recalcaron que la lucha contra el delito es incesante para eliminar este flagelo que azota a los vecinos, señalando que la impunidad de estos grupos.