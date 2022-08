Causa Vialidad: El fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner

También solicitó la “inhabilitación especial perpetua” para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta, apuntada como jefa de una asociación ilícita. Habló de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Para la vicepresidenta, Luciani pidió condenarla a 12 años de prisión

“Se trata, probablemente, de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. La corrupción fue la regla”, aseveró Luciani.

Después de los alegatos de la acusación comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aún definitivamente establecido.

Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.

Fiscal Mola: “No es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”

En el comienzo de la audiencia, y en rechazo a la defensa de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, el primer fiscal en tomar la palabra fue Sergio Mola. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, apuntó y, en ese sentido, afirmó que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.

De acuerdo a Mola, Fatala tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido. También citó a José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento” y recordó la frase en la que dijo: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.

Por último, el fiscal también abordó el homicidio de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la vicepresidenta, en julio de 2020 en El Calafate. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que lo sindicó como “recaudador” y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, había dicho López.

El fiscal coadyuvante Sergio Mola inició su descripción final apuntando al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y a su subordinado Abel Fatala, y de inmediato pasó al empresario Lázaro Báez.

(Cadena3)