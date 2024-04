Causa gran malestar en el seno del gremio estatal de San Pedro que dos dirigentes sean parte del gobierno de Sadir

Por lo que hicieron conocer el reclamo desde el gremio de ATE seccional San Pedro por el cargo de una secretaria miembro de ATE Jujuy con el Gobierno provincial.

También generó rechazo la designación, aparte de la de María Tejerina, secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo del gremio, el de Luis Cabana secretario general de UPCN Jujuy, quien ocupará el cargo de secretario de Relaciones laborales del Gobierno provincial y con una remuneración de 4 millones de pesos.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “lamentablemente nos desayunamos esta mañana con lo que paso el día de ayer que salió publicado un listado de cargos políticos, del sector oficialista y opositor donde también se vieron nombres vinculados directamente a nuestro sindicato de ATE”.

“Como es el caso de la compañera secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo María Tejerina, con un cargo y un sueldo de 4 millones de pesos y la verdad que nosotros le vamos a pedir al secretario general en nuestra asamblea, el 10 de mayo después del congreso provincial de que nos dé explicación de esta situación, porque al estar nuestro gremio avalando y poniendo cargo de funcionarios envés de estar peleando por los capacitadores que no llegan a cobrar 100.000 pesos o por los trabajadores o la categoría municipal”, continuó expresando.

Luego agregó y deslindo responsabilidades, “además hay muchos compañeros que fueron despedidos y de parte de nuestro sindicato es lamentable tener que dar explicaciones a quién le corresponda, ya sea la conducción nacional o la conducción provincial y también la CTA porque también Sajama el secretario general de la CTA se desvinculará o no sé qué hará, pero nosotros desde ATE San Pedro decimos que no tenemos absolutamente nada que ver y no vamos a prendernos en esta maniobra. Lamentablemente nos sentimos utilizados por la conducción de nuestros sindicato central y por todos los compañeros que venimos luchando y va contra el prestigio que tenemos en San Pedro y en otras localidades porque estamos siempre en la lucha para que seamos visto por todos los medios o por todo por toda la sociedad como que estamos acomodando en cargos de funcionarios en la provincia de Jujuy y en complicidad con el gobierno de Morales que reprime, que maltrata, que ataca a los trabajadores y que persigue, enjuicia, detiene y que nos mete preso”.

Para finalizar expresó, “es lamentablemente todo esto y debe dar una explicación quien lo tenga que dar, sin embargo hemos decidido con los compañeros de ATE San Pedro presentarnos hoy a partir de las 11 de la mañana con la Intergremial y estar al frente de esta lucha con todos los compañeros de la CTA, también con el fin de organizarnos y repudiar o pedirle a los diputados que no sean cómplices, porque ellos cobran arriba de 5 millones de pesos y que no sean cómplices, tampoco que sigan atacando el bolsillo de los trabajadores tanto oficialistas como opositores que no sean cómplices en contra del pueblo y los diputados sampedreños que no sean cómplices de seguir malgastando el bolsillo de los trabajadores estatales porque no da para más ya que no hay aumento en el bolsillo trabajadores, ni paritarias, no hay absolutamente nada”.