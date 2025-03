Caso Nataniel Guzmán: Temen que Google borre todos los datos del registro de direcciones de IP de su celular

En la provincia de Mendoza sigue con la incertidumbre sobre el paradero del abogado jujeño Nataniel Guzmán, quien se desempeñaba en el Poder Judicial.

Un 27 de enero del año 2023, pasado al medió día se perdió todo contacto con Nataniel sin conocer hasta el día de hoy ningún rastro sobre lo que sucedió después.

Entre uno de los pedidos de familiares del abogado está que se solicite a Google el registro de todos los datos de todo ese tiempo para que ayuden a la investigación y se pueda saber que pasó, cuales fueron los últimos movimientos y se pueda seguir una pista para dar con su paradero.

Pero de acuerdo a las manifestaciones de Silvia Saavedra y hasta ahora la compañía Google LL no respondió el pedido de la Justicia de brindar esa información.

Mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza hizo conocer que realizó un pedido y ante no obtener respuesta reiteró el mismo a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

Recordemos que la empresa internacional de servicios de internet informó que a partir de este año 2025 aquellas cuentas que no registren movimientos durante 2 años van a ser eliminadas del sistema, siendo este un grave problema para la justicia mendocina, ya que se vería imposibilitado de poder acceder a los datos que se encuentran en el celular de Nataniel.

Silvia Saavedra comento al respecto, “realmente estoy bastante angustiada, enfurecida, porque desde el año pasado que estamos peleando para que Google habrá las cuentas de Nataniel para poder verificar dónde está, por dónde anduvo, dónde está el celular, es un celular que estuvo activo 7 días.

Sobre los pasos que viene realizando dijo, “la seguimos peleando para que Google abra las cuentas, para que el Estado argentino, el gobierno argentino, el gobierno de la provincia de Mendoza, agilicen porque Google ya informó que en el año 25 va a cerrar todas las cuentas que estén inactivas”.

“y hoy se sigue reenviando oficios a las oficinas de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que agilicen o hagan algo para los tratados internacionales que no sé para qué firman si no se va a agilizar y yo estoy buscando el celular de Nataniel, estoy buscando que alguien de la justicia mendocina me diga que pasó, por eso le escribí al presidente Milei y a la ministra Bullrich para que me digan y me den una explicación qué es lo que ha pasado con mi hijo porque llevamos ya casi 26 meses que no me dan respuesta, todo es impunidad, todo es una vergüenza”.

Agregando luego, “vuelvo a reiterar, sin justicia honorable con jueces y fiscales probos no hay república, no hay democracia, están jugando con los ciudadanos que votamos porque creemos que eso es democracia y todas las provincias tienen fiscales corruptos afines a los gobiernos de turno como también lo es en nación, con fiscales, con una justicia legítima, con jueces garantistas y así está nuestra justicia cada vez más y más deteriorada”.

En referencia a lo que sigue pidiendo expresó Saavedra, “yo quiero creer que esto va a cambiar, pero cuando veo todos estos oficios que van y vienen a casi 3 años, no tengo más que decir realmente que si no cambia el Poder Judicial en nuestro país, que no sea afín a ningún gobierno, que sean realmente independiente, esto no va a cambiar. Yo necesito urgente que hagan las cosas, pero para no jorobar y hackear un celular de alguien, para eso son rapidísimos todos, cualquier gobierno, pero para saber qué ha pasado con mi hijo todo está oculto, todo es inventar que se autoeliminó, que compraba servicio sexual. Quiero que me digan qué pasó con mi hijo y recuerden que él era abogado y trabajaba en el Poder Judicial de Mendoza, o sea que son responsables de lo que le pudo pasar a mi hijo”.