Caso Matías Jurado: Se dio por culminada la investigación y se prorrogó la prisión preventiva

En una audiencia realizada hoy, viernes 31 de julio, el juez de Control Marco Espinassi hizo lugar al pedido formulado por la Agente Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 1, Daiana Serrano Antar, y resolvió prorrogar por 30 días la prisión preventiva de Matías Jurado, medida que se extenderá hasta la realización de la audiencia de control de acusación.

A un año de haberse iniciado la causa, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se encuentra concluida y la Fiscalía promovió la correspondiente acusación. Actualmente se está llevando adelante el proceso de notificación a la parte querellante, mientras se aguarda la fijación de la fecha para la audiencia de control de acusación.

Matías Jurado permanece imputado como presunto autor de cinco hechos de homicidio agravado, en concurso real, y continuará privado de su libertad en el marco del proceso penal.

Resultados de los análisis de ADN

En el marco de la investigación vinculada a personas desaparecidas, concluyeron los estudios de ADN realizados sobre las muestras obtenidas en la causa.

Los análisis comparativos efectuados entre los perfiles genéticos obtenidos y las muestras aportadas por familiares de ocho personas desaparecidas no arrojaron correspondencias positivas.

Las familias involucradas ya fueron notificadas oficialmente sobre los resultados por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación.