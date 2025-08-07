Caso Matías Jurado: La Fiscalía confirma la presencia de restos humanos en el domicilio del acusado

En el salón de conferencias del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy (MPA) esta mañana se realizó una conferencia de prensa donde se brindó información oficial sobre la causa en proceso que se investiga en el barrio Alto Comedero.

En la misma, se contó con la presencia del fiscal regional, Dr. Guillermo Miguel Beller quien supervisa y controla la investigación que se encuentra a cargo de la fiscal Dra. Serrano Antar, y se dio a conocer los detalles sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.

La investigación del caso Matías Jurado, el hombre acusado de la desaparición de cinco personas en el barrio Alto Comedero de Jujuy, ha dado un giro importante. El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en una conferencia de prensa que se han encontrado restos humanos en el domicilio del acusado.

Según Beller, los análisis de ADN realizados en el laboratorio han confirmado que la piel encontrada en el lugar corresponde a un ser humano, específicamente a un individuo masculino. “Hemos podido cuantificar la presencia de ADN humano en la piel encontrada en el domicilio”, afirmó el fiscal.

Además, la fiscalía ha encontrado evidencia de que Jurado habría utilizado herramientas para descuartizar a las víctimas, incluyendo serruchos y machetes, que fueron hallados dentro de las paredes del domicilio. “La presencia de estas herramientas en el lugar sugiere que el acusado podría haber utilizado estas para cometer los crímenes”, señaló Beller.

El fiscal también destacó que la investigación sigue en curso y que se están analizando teléfonos celulares y otros elementos para obtener más información. “Estamos trabajando para determinar la titularidad de las líneas telefónicas y analizar los datos que puedan ser relevantes para la investigación”, afirmó.

Asimismo, se está trabajando con la Dirección de la Infancia y la Adolescencia para determinar la situación del menor que fue encontrado en el domicilio de Jurado. “Estamos evaluando la situación del menor y trabajando para determinar si ha sido víctima de algún tipo de abuso o trauma”, señaló Beller.

El fiscal hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que pueda ser útil para la investigación. “Agradecemos a la ciudadanía por cualquier información que puedan brindarnos y que pueda ayudar a esclarecer los hechos”, afirmó.

Finalmente, Beller aseguró que la persona acusada ya ha sido privada de su libertad y no representa un peligro para la sociedad. “La persona acusada ya está bajo custodia y no creemos que represente un peligro para la sociedad en este momento”, señaló.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se brinden más novedades sobre el caso.