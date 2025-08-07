Las 24 Horas de Jujuy – Caso Matías Jurado: La Fiscalía confirma la presencia de restos humanos en el domicilio del acusado

Diario digital!

URGENTE

Caso Matías Jurado: La Fiscalía confirma la presencia de restos humanos en el domicilio del acusado

7 / agosto / 2025 Policiales

En el salón de conferencias del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy (MPA) esta mañana se realizó una conferencia de prensa donde se brindó información oficial sobre la causa en proceso que se investiga en el barrio Alto Comedero.

Fiscal regional, Dr. Guillermo Miguel Beller

En la misma, se contó con la presencia del fiscal regional, Dr. Guillermo Miguel Beller quien supervisa y controla la investigación que se encuentra a cargo de la fiscal Dra. Serrano Antar, y se dio a conocer los detalles sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.

La investigación del caso Matías Jurado, el hombre acusado de la desaparición de cinco personas en el barrio Alto Comedero de Jujuy, ha dado un giro importante. El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en una conferencia de prensa que se han encontrado restos humanos en el domicilio del acusado.

Según Beller, los análisis de ADN realizados en el laboratorio han confirmado que la piel encontrada en el lugar corresponde a un ser humano, específicamente a un individuo masculino. “Hemos podido cuantificar la presencia de ADN humano en la piel encontrada en el domicilio”, afirmó el fiscal.

Además, la fiscalía ha encontrado evidencia de que Jurado habría utilizado herramientas para descuartizar a las víctimas, incluyendo serruchos y machetes, que fueron hallados dentro de las paredes del domicilio. “La presencia de estas herramientas en el lugar sugiere que el acusado podría haber utilizado estas para cometer los crímenes”, señaló Beller.

El fiscal también destacó que la investigación sigue en curso y que se están analizando teléfonos celulares y otros elementos para obtener más información. “Estamos trabajando para determinar la titularidad de las líneas telefónicas y analizar los datos que puedan ser relevantes para la investigación”, afirmó.

Asimismo, se está trabajando con la Dirección de la Infancia y la Adolescencia para determinar la situación del menor que fue encontrado en el domicilio de Jurado. “Estamos evaluando la situación del menor y trabajando para determinar si ha sido víctima de algún tipo de abuso o trauma”, señaló Beller.

El fiscal hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que pueda ser útil para la investigación. “Agradecemos a la ciudadanía por cualquier información que puedan brindarnos y que pueda ayudar a esclarecer los hechos”, afirmó.

Finalmente, Beller aseguró que la persona acusada ya ha sido privada de su libertad y no representa un peligro para la sociedad. “La persona acusada ya está bajo custodia y no creemos que represente un peligro para la sociedad en este momento”, señaló.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se brinden más novedades sobre el caso.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo que hace el Gobierno con los empleados estatales de Jujuy”

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo...

Ago 06, 2025 0

Durante la mañana de hoy, miércoles 6 de agosto, se realizó la marcha, de docentes en San Pedro de Huay, donde participaron diferentes gremios, como así también organizaciones sociales. En la...
Leer más
Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el derecho a la educación

Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el...

Ago 03, 2025 0

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes de gremios estatales

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes...

Jul 31, 2025 0

Salud

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de enfermedad que ya tiene tres casos confirmados en Argentina

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de...

Ago 06, 2025 0

Aumenta la preocupación entre los especialistas por la variante detectada por primera vez en Brasil y presente en al menos 39 países. La subvariante XFG del covid, conocida como variante...
Leer más
No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación de niños frente al sarampión

No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación...

Ago 06, 2025 0

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Ago 05, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario