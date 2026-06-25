Caso de bulling y acoso en una escuela de San Pedro: Hablo la directora del Establecimiento

La directora de la Escuela “Almirante Brown” de San Pedro de Jujuy habló sobre una denuncia de caso de bulling y acoso en el establecimiento escolar.

La directora de la Escuela Almirante Brown de San Pedro de Jujuy, profesora Liliana Mendoza, se refirió a la situación registrada en la Institución tras una denuncia vinculada a un presunto caso de bullying y acoso de estudiantes de séptimo grado.

La directora explicó que el Establecimiento tomó conocimiento de la situación recientemente y que, desde el primer momento, se activaron los mecanismos institucionales correspondientes para abordar el caso, garantizando la intervención de los organismos competentes y el acompañamiento de las familias involucradas.

Mendoza informó que la situación fue denunciada por una madre y que, una vez recibida la información, se inició el protocolo previsto para estos casos. Como parte de ese procedimiento, se notificó a los padres de los estudiantes involucrados y se convocó a reuniones con las familias para avanzar en el análisis de los hechos denunciados.

Asimismo, indicó que la situación fue derivada a la DAI (Departamento de Apoyo Institucional) y comunicada a Región IV del Ministerio de Educación, organismos que ya se encuentran interviniendo en el caso.

La directora señaló que la denuncia hace referencia a hechos que, según manifestó una de las familias, se habrían producido desde hace aproximadamente un mes. Sin embargo, aclaró que la Institución tomó conocimiento formal de la situación recién días atrás, ya que previamente no se habían realizado planteos ante los docentes o autoridades escolares.

En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es esclarecer lo sucedido y determinar con precisión las circunstancias denunciadas, para lo cual se trabajará con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios especializados.

Incidente entre familiares dentro de la institución

La profesora Mendoza también confirmó que, mientras se desarrollaban las actuaciones institucionales relacionadas con la denuncia, se produjo un incidente entre dos madres dentro del Establecimiento educativo.

Según explicó, ambas mujeres habían sido convocadas por la Escuela para participar de una instancia de diálogo y reflexión vinculada a la situación denunciada. Sin embargo, durante la jornada se registró una agresión entre las mujeres adultas, hecho que obligó a interrumpir momentáneamente las actuaciones previstas para contener la situación.

La directora lamentó profundamente lo ocurrido y expresó que este tipo de episodios no contribuyen a la resolución de los conflictos, destacando la importancia del diálogo y del trabajo conjunto entre la escuela y las familias.

Tras el incidente, la Institución realizó las actuaciones correspondientes y puso nuevamente a disposición de las familias todos los recursos institucionales para continuar abordando el caso.

Controles y medidas de prevención en la escuela

En relación con las versiones surgidas sobre hechos ocurridos en los sanitarios del establecimiento, Mendoza explicó que la Escuela cuenta actualmente con un sistema especial de control y supervisión debido a las obras de refacción que se ejecutan en el edificio.

Detalló que existe una organización de «espacios cuidados», mediante la cual personal de portería permanece de manera permanente en sectores estratégicos, especialmente en las áreas de sanitarios e ingresos.

La directora indicó que, debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el baño de varones, se implementó una división operativa para garantizar el uso seguro de los sanitarios por parte de los estudiantes. En ese marco, personal específico supervisa los accesos diferenciados para niñas y niños.

Asimismo, aclaró que los porteros cumplen funciones de control y acompañamiento en los sectores comunes, respetando siempre la privacidad de los alumnos dentro de los sanitarios.

Trabajo permanente en la convivencia escolar

La responsable de la Institución destacó que la Escuela desarrolla de manera permanente acciones vinculadas a la convivencia, el respeto y la formación en valores.

En ese sentido, explicó que las situaciones de convivencia que suelen registrarse entre estudiantes son abordadas diariamente mediante intervenciones pedagógicas, diálogo con las familias y seguimiento de los equipos escolares.

Remarcó que la construcción de hábitos de respeto requiere un trabajo conjunto entre la Escuela y el hogar, por lo que pidió a los padres acompañar estos procesos y reforzar con sus hijos valores vinculados al respeto mutuo, la convivencia pacífica y el cuidado de los demás.

Compromiso institucional

Finalmente, la directora de la Escuela “Almirante Brown” aseguró que la Institución continuará colaborando con todas las instancias de investigación y acompañamiento necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

«La prioridad es garantizar el bienestar de los estudiantes y brindar todas las herramientas institucionales disponibles para abordar la situación de manera responsable», sostuvo Mendoza, quien reiteró que la escuela permanecerá a disposición de las familias y de los organismos competentes hasta que el caso sea completamente esclarecido.