Carolina Moisés: “Milei viene a destrozar todo”

Carolina Moisés acompañó a la ministra de Trabajo de la Nación Kelly Olmos durante su visita a la provincia de Jujuy, quien llegó además para hacer conocer las propuestas de Unión por la Patria.

La candidata a senadora nacional Carolina Moisés se refirió a las elecciones del próximo domingo y advirtió sobre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei calificando como “barbaridades” las propuestas electorales que hizo conocer durante su campaña.

comentó, “las diferencias de candidatos son obvias, nosotros creemos que más allá de los problemas que estamos atravesando, hay un futuro posible donde podamos sostener y mantener todos los derechos que hoy están garantizados. Milei viene a destrozar todo, yo sé que hay muchos chicos jóvenes y hay mucha gente que cree que ese es el camino, pero entendemos que hay un montón por defender y que nos ha costado mucho esfuerzo, que también hay muchísimas cosas por mejorar, las críticas son reales, comprensibles y la bronca también, pero sostenemos un proyecto que convoca y que contiene”.

Luego Moisés remarcó, “hoy, miramos a nuestro alrededor y hay muchas cosas que forman parte de nuestra vida que no nos damos cuenta lo beneficiosas que son, son todas esas que él quiere sacar y quiere destruir usando la bronca circunstancial en este panorama electoral. Hoy lo escuché a la mañana y cuando salís en el TikTok y cuando realmente se presta atención a las barbaridades que dice, estamos hablando de modificar la cultura argentina, estamos hablando de un tipo que quiere vender órganos y que dice que se pueden vender niños, que nuestros jóvenes pueden tener armas en sus manos, o sea hoy cuando hemos avanzado tanto en los derechos de género y en los derechos de las mujeres, imagínense que está diciendo que cualquiera puede matarnos y me parece que hay un extremo al cual no podemos llegar y Sergio Massa nos da tranquilidad, seguridad, certeza y que es un hombre que no solamente está capacitado, que no solo tiene experiencia para gobernar, sino que tiene el carácter para hacerlo. En este país necesitamos alguien que tenga mucho carácter y mucha seguridad para poder tomar las decisiones por todos nosotros”.

En cuanto a la propuesta de Milei amplió, “quiere quitar el derecho a la salud pública que es gratis para quien la usa y cuesta mucho, entonces imagínate el no poder vacunar a nuestros hijos o llegar al hospital y que si no firmas un pagaré en blanco no te atienden o necesitar tratamientos de alta complejidad que son carísimos y que valen millones de pesos, anoche estaba mirando un hilo que hicieron las instituciones de chicos con capacidades diferentes y hay otra movida con los chicos autistas y Milei dice que el Estado no tiene que atenderlos”.

Para finalizar Moises expresó, “cuando recorro la provincia, gran parte de estas problemáticas que aparecen tienen que ver con esos sectores más vulnerables que hoy a través del CUD, que nosotros hemos aprobado a través de una ley que es el Certificado Único de Discapacidad, eso por ejemplo es de manera permanente para quienes tienen una discapacidad permanente y que tienen la atención garantizada de los servicios de salud y todos los tratamientos que deben hacer, también está diciendo que le va a quitar los remedios a los abuelos, o sea ustedes imagínense si hay que pagar los remedio de los abuelos como tuvimos que hacerlo como cuando gobernó Macri, entonces digo hay una cantidad de derechos que tiene que ver, como es la educación pública gratuita y de calidad que hoy nosotros tenemos garantizado de nuestros chicos desde los 4 años hasta que salen del secundario sea gratuito, pero él está diciendo que le dará boucher, eso entonces significa que habrá que pagar para mandar a un chico al jardín, hay mucha confusión, por ello les pido que piensen que elegir el próximo domingo porque está en el poder de cada uno que es lo mejor para todos los argentinos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ