Carolina Moisés: “Es momento de aprobar la Ley de Biocombustibles”

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, reclamó el tratamiento urgente del proyecto de Ley de Biocombustibles (Expte. 3/2026), una iniciativa que impulsa junto a 9 provincias productoras y actores clave del sector para actualizar el régimen vigente y potenciar el desarrollo productivo, energético y ambiental de la Argentina.

“Trabajamos durante el 2025 con las provincias bioenergéticas, industriales, productores, cooperativas, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz, -con un consenso inédito en el sector-, en un proyecto serio, federal y sin costo fiscal, con la senadora nacional Alejandra Vigo y otros colegas legisladores, con quienes compartimos varias jornadas de exposiciones y debate en las comisiones del Senado», detalló.

«Lamentablemente, el Gobierno Nacional frenó su sanción y hoy, con medidas provisorias, termina reconociendo la necesidad de avanzar en el mismo sentido que la Ley que impulsamos”, expresó Moisés.

Por esto, la legisladora fue contundente: “Es momento de aprobar la Ley de Biocombustibles” en un sector que en el NOA productivo emplea unos 57.000 trabajadores en forma directa y 143.000 indirectos.

También cuestionó que las decisiones recientes del Gobierno lleguen “a las apuradas y por la presión del precio del petróleo” por efecto de la guerra en Medio Oriente, cuando el país ya debería contar con una política estratégica consolidada en la materia.

“Lo que proponemos no es improvisado: es el resultado de años de trabajo, consenso productivo y una visión clara de desarrollo federal”, remarcó la presidenta del Bloque Convicción Federal.

Alcances de la Ley

El proyecto propone una actualización integral de la Ley 27.640, incorporando mayor previsibilidad, reglas transparentes y un esquema que promueva inversiones, industrialización en origen y generación de empleo en las economías regionales.

Entre los principales puntos, se destaca el incremento progresivo de los cortes obligatorios: el bioetanol pasaría del 12% al 15% y el biodiesel del 7,5% al 15% en un plazo de tres años, lo que permitiría aumentar la producción nacional, sustituir importaciones y generar un importante ahorro de divisas.

“Esta ley beneficiará a los consumidores, mejorando precio y calidad de los combustibles; a los productores e industriales del interior, sosteniendo inversiones y generando empleo; y al ambiente, reduciendo emisiones y avanzando hacia una matriz energética más limpia”, sostuvo.

Asimismo, la iniciativa elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por mecanismos de licitación pública, aportando mayor transparencia y competitividad al sector, al tiempo que garantiza neutralidad fiscal y estabilidad normativa.

“Para Jujuy y el NOA, esta ley es una política energética y una herramienta concreta de desarrollo, de generación de empleo y de arraigo”, afirmó.

Finalmente, Moisés expresó su expectativa de que el contexto actual acelere el debate parlamentario: “Ojalá esta situación impulse la sanción inmediata de una ley que la Argentina necesita para recuperar una posición que perdió por años de atraso”.