Carolina Moisés: “Es importante que los medios de comunicación garanticen el derecho a la información transparente”

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó en Jujuy su cuarta audiencia pública del año y la misma estuvo orientada a relevar problemáticas y demandas de las provincias del NOA en torno al funcionamiento de los medios, con el lema “40 años de democracia: es hora de democratizar las comunicaciones”.

La diputada nacional, Carolina Moisés participó de la misma y dijo, “me alegro mucho que Miriam Lewin este en Jujuy porque este organismo que es la Defensoría del Público ha sido creado por una ley nacional que establece parámetros para los usuarios los medios de comunicación. Los objetivos de la defensoría tienen que ser justamente de revisar los contenidos que guarden la forma y el respeto que debe haber por el uso de la palabra, por el uso de esta herramienta tan importante y fundamental en democracia como son los medios de comunicación”.

Para Moisés, “es importante que en los medios de comunicación se garanticen derechos, como el derecho a la información transparente, objetiva, respetuosa del público. Cosa que en la provincia no se respeta mucho y se rompen estos criterios. Y pasa también a nivel nacional. Mi planteo en la audiencia va mas que nadar por por la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación respecto al público y los derechos que tiene el público de gozar y de tener una información no sesgada, no subjetiva, que no sea falsa o premeditadamente manipulada y por otro lado también en el contexto de la campaña electoral se evite el tema de la violencia de género”.

Por otro lado, la diputada nacional Carolina Moisés se refirió a la campaña electoral que está encarando hacia las PASO del 13 de agosto y dijo que en el peronismo, “el escenario se ha modificado totalmente al del 7 de mayo, en ese momento tratamos de conjugar una unidad, sacar las diferencias que nos separaban a muchos sectores políticos del peronismo en pos de buscar construir una propuesta fuerte electoralmente. Lamentablemente, las diferencias a veces son realidades que no se pueden resolver con voluntad”.

Para la diputada nacional, “la intervención del Partido Justicialista fue lo mejor y expresa en sus considerandos, del propio presidente Alberto Fernández como presidente del partido, que llega porque la conducción del PJ jujeño se alejó de los principios, de los valores y de la doctrina del peronismo”,

Además, Carolina Moisés destacó que en las elecciones de mayo, “mucha gente se confundió con la propuesta de Gerardo Morales y lo votó sin saber lo que venía. Por eso es que nosotros debemos transformarnos en una oposición seria, responsable y fuerte que defienda las jujeñas que enfrente a Morales y al poder que hoy oprime a la mayoría de la sociedad jujeña. Que enfrente a esta a este abuso de poder que realiza, con multas millonarias a personas comunes y corrientes por el solo hecho de haber expresado un reclamo. Es nuestra responsabilidad marcar esta diferencia. Creo que Guillermo y yo lo hemos hecho en estos meses, en estos años, siempre enfrentando a Gerardo Morales, siempre planteando nuestra posición. Como el rechazo absoluto de esta reforma de la constitución. Les plantee que era una barbaridad, que no podían aprobar eso. Nosotros tomamos nuestras decisiones y fueron los convencionales constitucionales de nuestro sector quienes renunciaron en un gesto de rechazo absoluto porque tampoco había margen para quedarse ahí, no se podía opinar y no se podía cambiar nada. Se había errado el debate y no iban a permitir que nadie más participe”.