Carolina Moisés: «El 10% de aumento salarial, es una verdadera falta de respeto para toda la sociedad jujeña»

En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral, que se debatirá este jueves desde las 14 horas en Diputados, la Senadora Nacional, Carolina Moisés, criticó fuertemente la decisión del gobierno provincial de otorgar solo un 10% de aumento salarial a los trabajadores estatales de Jujuy.

Moisés, señaló que en un modelo recesivo como el que impulsa el gobierno de Javier Milei, dónde ya se ven las consecuencias del ajuste en cada una de las familias jujeñas, «el gobierno provincial debería haber considerado la situación de sacrificio que atraviesa el trabajador estatal, del ámbito de la salud, municipales y de todos los rubros del Estado».

La legisladora nacional, quien la semana pasada votó en contra de la reforma laboral, al calificarla como «Una ley totalmente destructiva, que no sirve para generar empleo», enfatizó que el 10% de aumento salarial para los trabajadores del Estado «es una verdadera falta de respeto para toda la sociedad jujeña» que viene arrastrando una total perdida del poder adquisitivo, sin respuestas concretas a la crisis salarial.

En relación a la ayuda escolar dispuesto ante el inminente inicio del ciclo lectivo 2026, Moisés, sostuvo «parece que el gobernador hace tiempo no va a la librería o que no compra útiles».

«Los 50 mil pesos del bono escolar son una vergüenza y no alcanzan para absolutamente nada, sabemos que cuando los trabajadores ganan mejor, toda la economía se dinamiza y se multiplica» y agregó «la arbitrariedad en el tema paritarias, al cual se viene sometiendo a los trabajadores estatales jujeños, es inadmisible porque no solo afecta al bolsillo de los trabajadores, sino que además impacta en toda la economía jujeña» finalizó.