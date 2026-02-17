Carnaval seguro: Desbaratan bandas de «mecheros» y recuperan más de 60 celulares robados

En el marco de los operativos por el Carnaval 2026, la Policía de Jujuy logró dar un duro golpe a la delincuencia organizada que operaba entre la multitud.

Por lo que pidieron a quienes sufrieron el robo de un celular en estos festejos o si conocen a alguien que le haya pasado esta situación, se acerquen a la Brigada de Investigaciones para reconocer estos equipos y reetirarlos.

En San Salvador, Tilcara, Uquía y Maimará, se secuestraron más de 60 dispositivos móviles que habían sido sustraídos bajo la modalidad de «punguistas».

Los procedimientos más importantes se dieron en la Capital, donde mediante rastreo satelital se allanó un hotel y se detuvo a 8 personas oriundas de Salta con 40 teléfonos en su poder.

Las investigaciones confirmaron que no se trata de hechos aislados, sino de bandas foráneas que llegaron a la provincia desde Paraguay, Buenos Aires, Salta y Tucumán para aprovechar el tumulto de los festejos.

En Tilcara, se detectó a tres mujeres que trabajaban en conjunto con un hombre que hacía de «aguantadero» de los equipos robados, mientras que en la Bajada de los Diablos en Uquía y en Maimará se detuvieron a otros grupos de tucumanos con decenas de equipos ocultos.

Actualmente hay casi 20 personas demoradas a disposición de la justicia y los teléfonos permanecen secuestrados como prueba.

El Ministerio de Seguridad informó que se iniciarán los trámites para la restitución de los aparatos a sus legítimos dueños, por lo que se insta a quienes hayan realizado la denuncia a presentarse en las unidades de la Brigada de Investigaciones con la documentación correspondiente para recuperar sus pertenencias.