Carnaval de Los Tekis 2026 posiciona San Salvador de Jujuy en el mapa turístico

Del 13 al 16 de febrero, Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, el Carnaval de Los Tekis se convertirá nuevamente en el epicentro del festejo nacional, consolidándose como un motor clave para la economía regional. Con más de 1.200 puestos de trabajo generados —de los cuales el 94% corresponde a mano de obra y proveedores locales—, el evento no solo celebra la tradición, sino que fortalece el desarrollo de la comunidad.

«El Carnaval es el momento más esperado en Jujuy y donde la provincia decide compartir con el mundo nuestra cultura, tradición, mostrar quienes somos”, comentan desde la producción y agregan “es un momento donde Los Tekis, después de recorrer todo el país les dan oportunidad a las familias jujeñas trabajo directo e indirecto».

De la tradición al mapa turístico nacional

La Ciudad Cultural se ha convertido en el epicentro de este evento que ya es una tradición año tras año, atrayendo a miles de turistas que activan el consumo en gastronomía, hotelería y transporte en San Salvador de Jujuy.

Lo que se viene en 2026

Con la experiencia de años anteriores, la propuesta para este febrero busca ampliar la infraestructura y mejorar la experiencia de los visitantes que llegan desde cada rincón de Argentina.

Cartelera 2026

Sobre la propuesta artística, este año fusiona géneros y generaciones. El escenario principal vibrará con la presencia estelar de artistas como el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra, sumando la energía rockera de Kapanga y el ritmo del momento de la mano de Luck Ra, asegurando una experiencia inolvidable para los miles de argentinos que eligen este destino para «carnavalear».

Con el respaldo de una producción de nivel y el corazón puesto en el desarrollo local, San Salvador ya tiene todo listo para su cita máxima. Del 13 al 16 de febrero, el norte argentino será el destino inevitable: allí donde el trabajo de miles se transforma en la felicidad de todos.

(Cadena3)