Carnaval 2026 en Jujuy: más de 45 mil turistas y ocupación hotelera cercana al 100%

La fiesta, una de las más importantes y tradicionales de la provincia, generó un impacto económico superior a los 16 mil millones de pesos.

El Carnaval Grande de Jujuy cerró una nueva edición histórica, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país. Con 45.715 turistas, una ocupación hotelera casi plena en toda la provincia y un impacto económico superior a los 16 mil millones de pesos, Jujuy vivió jornadas intensas de celebración que fusionaron lo ancestral con lo contemporáneo en todas las regiones de la provincia.

El Carnaval 2026 volvió a demostrar por qué Jujuy es un destino turístico y cultural de primer nivel en Argentina y la región. De jueves a lunes, las calles de toda la provincia se llenaron de color, música y tradición, atrayendo a turistas de todo el país y del extranjero que generaron 130.719 pernoctes en los 435 alojamientos habilitados.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el impacto de esta edición: «Nuestro Carnaval volvió a demostrar que es el punto más fuerte de nuestra temporada turística. Los números reflejan que Jujuy sigue siendo un atractor natural, con una propuesta cultural auténtica que conquista corazones año tras año».

Una fiesta que recorre todo Jujuy

El Carnaval en Jujuy es mucho más que una festividad: es un encuentro entre las raíces culturales de las diferentes regiones.

«La Quebrada de Humahuaca lideró la ocupación con un 98%, alcanzando picos del 98,9% en Tilcara y 98,2% en Purmamarca. Las Yungas tienen una movida muy fuerte con los corsos de San Pedro y Libertador General San Martín, que suman color y propuestas para los visitantes», señaló Posadas.

Los Valles registraron un 96,3% de ocupación, las Yungas un 88,4%, y la Puna alcanzó el 78,3%, demostrando que la festividad convoca a toda la geografía provincial. En San Salvador de Jujuy, la capital logró un 97,6% de ocupación, consolidándose como un polo complementario de la celebración con sus corsos barriales y eventos masivos como el Carnaval de Los Tekis que reciben miles de turistas de todo el mundo.

Impacto económico

Los 45.715 visitantes, con una estadía promedio de 2,86 días y un gasto diario por persona de $ 123.708, generaron un impacto económico de $ 16.180.180.993, beneficiando directamente a los sectores de gastronomía, hotelería, transporte y comercio. Las 13.732 plazas ofrecidas en toda la provincia trabajaron casi a pleno durante las noches de celebración.

Proyección y orgullo jujeño

El impacto fue notable no solo por la cantidad de turistas, sino también por la visibilidad que obtuvo Jujuy a nivel nacional e internacional. A través de medios y redes sociales, el Carnaval se mostró al mundo como una celebración que combina fervor popular con respeto por la tradición.

«El Carnaval de Jujuy se convirtió en un referente cultural, un símbolo de nuestra identidad y un motivo de orgullo para todos los jujeños», concluyó el ministro Posadas.

Este Carnaval reafirma a Jujuy como uno de los destinos más atractivos de Argentina, siendo una muestra vibrante de lo que significa celebrar la cultura y la tradición en su máxima expresión, protegiendo además los miles de puestos de trabajo que dependen del turismo en la provincia.