Carmen Barbieri defendió a Guillermo Francella tras las críticas que recibió por su apoyo a Javier Milei

Tras la polémica por los dichos de Guillermo Francella en apoyo a Javier Milei, Carmen Barbieri se expresó en defensa del actor y cuestionó a quienes lo criticaron.

La conductora Carmen Barbieri decidió hablar sobre las críticas que recibió el actor Guillermo Francella por sus declaraciones a favor de la gestión Javier Milei y sorprendió con su postura frente a la situación.

“Estoy con incertidumbre de ver cuándo termina el beboteo y ver cuándo empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, fueron las palabras del actor.

Bajo este contexto, la conductora optó por ponerse del lado de Francella y en su programa Mañanísima (El Trece), expresó: “Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”.

“Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune, no me gusta nada que le den a Francella. No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella”, agregó.

Luego remarcó que le parecían sumamente injustas las declaraciones de otros colegas y cerró: “Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella. Déjenlo en paz”.

(Primicias Ya)