Carmen Barbieri blanqueó detalles de su nuevo amor: “Es un productor importante”

La capocómica está apostando a una incipiente relación y de a poco va soltando más información de su conquista.

Carmen Barbieri, desde su última relación de pareja con Santiago Bal, no se le conoció otro amor. Sí juega a puertas abiertas con su gran amigo, Alberto Martín. Durante una invitación a su programa, le echó en cara que no se animaba a jugarse por ella, y le hizo varios reclamos más. En esa relación que no se termina de concretar, Carmen abrió sus ojos por otro hombre, y fue así que va develando detalles de una nueva conquista que la tiene embelesada.

“Mañana me voy a Santa Fe, y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir”, aclaró Barbieri en Intrusos.

Luego se puso a jugar con el cronista y se animó a tirar unas pistas más sobre su nuevo prometido: “Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos”.

Cuando tuvo que hablar acerca de lo que le atraía de él, no dudo en explicar: “Me gusta porque es u Sin preámbulos el cronista fue a un terreno más íntimo, y le comentó: “Me sorprende la falta de intimidad que dijiste tener desde hace mucho tiempo”. Y fue así que Carmen aclaró: “En el amor es como el dulce de leche, comes una cuchara y no podes parar te comes el frasco, y cuando no lo probas, no lo deseas”.

En este sentido, luego Pampito aclaró: “Una vez Carmen confesó que hacía seis años que no tenía relaciones”.

Más allá de ese detalle que forma parte de su privacidad, si la conductora aclaró que dice su hijo sobre su nuevo amor: “Mi hijo Fede Bal, me pregunta todo, así como vos. Pero la última palabra la tengo yo, a lo sumo me dirá, ‘¿Le tengo que decir papá?’, bromeó la capocómica. na persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador”.

