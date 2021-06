Carlos Tevez se quebró al despedirse de Boca y no descartó el retiro: “No puedo dar nada más”

Reveló que no tiene claro si seguirá jugando al fútbol. Riquelme, Ameal y Russo se acercaron a La Bombonera para saludar al ídolo.

Un 21 de octubre de 2001 debutó con la camiseta de Boca. Y fue un amor a primera vista. Todo lo que vino después fueron triunfos, campeonatos, hazañas y goce. Carlos Tevez llegó como un juvenil más y hoy, 4 de junio de 2021, casi 20 años después, se despidió por la puerta grande, como un ídolo.

El Apache le puso punto final a su carrera en el Xeneize. Fueron 279 partidos, 94 goles y 11 títulos repartidos en tres gloriosos ciclos. Hoy, a los 37 años, entiende que es el momento para descansar y estar con su familia: “Al club no puedo darle más. Se me hace difícil decirlo, pero no seguiré en Boca”.

Tevez sabía que no iba a ser una noche sencilla. Que ir a La Bombonera a dar la cara se iba a tornar complicado y doloroso. Por eso escribió una carta y la leyó ante familiares, periodistas y dirigentes. “Pensé que nunca iba a llegar este momento”, arrancó…

Tardó pocos segundos en que se le quebrara la voz: “Estoy contento con la decisión que tomo porque no tengo nada más para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120% y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son bosteros y no puedo mentirles”.

Hablar de su mujer, sus hijas, hermanos, padre y madre lo emocionó. Con firmeza y sentimientos encontrados no frenó su discurso: “No pude ni hacer el duelo por la muerte de mi papá. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico. También a mis compañeros. A todos”.

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos, con Maradona en la cancha. Mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”, dijo entre lágrimas.

Tevez se mostró muy seguro de su decisión. Se quebró. Pero mantuvo su idea: entiende que ya no está en condiciones de defender la camiseta que tanto ama. “Boca es mi vida, no puedo fallarle a este club que me lo dio todo”, explicó.

El delantero tomó la decisión de cortar su contrato que se extendía hasta diciembre pero que tenía una cláusula para irse en junio. “Necesito ser papá, ser hijo para mi mamá. La verdad es que no sé qué va a pasar con mi carrera”, dijo el Apache, dejando en claro que no tiene nada arreglado con ningún otro club.

TN Deportivo pudo confirmar esta mañana que el Apache se comunicó en la madrugada con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, y le dejó clara su postura. El 10 se siente agotado del día a día y entiende que en este contexto no es capaz de ayudar a sus compañeros y al equipo. También está cansado de las diferencias con algunos de los integrantes del Consejo de Fútbol que dirige Riquelme.

El capitán del Xeneize tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, pero con una cláusula de salida el 30 de este mes, que tomó la decisión de ejecutar. Sus planes en el corto plazo: viajar este fin de semana con su familia para tomarse unas vacaciones en Miami.

El ídolo, a quien se lo notó desganado el lunes en la eliminación de las semifinales de la Copa de la Liga ante Racing, evalúa desde hace tiempo su situación en Boca y en las últimas horas tomó una decisión junto a su familia.

Como cada vez que termina una temporada, aunque esta vez con mayor fuerza, se abrió el interrogante sobre el futuro del Apache, que tiene 37 años y su estado anímico no era el mejor desde la muerte de su padre en febrero de este año. La incógnita llegó a su fin y el resultado es la salida del club.

Tevez, el segundo futbolista argentino con más títulos ganados en la historia sólo por detrás de Lionel Messi, con 29. De su total de consagraciones, 11 fueron con la camiseta azul y oro: ocho títulos locales desde que debutó, el 30 de marzo de 2004, y tres internacionales, entre ellos la Copa Libertadores e Intercontinental de 2003, hasta hoy, viernes 4 de junio de 2021, día en que hizo oficial su salida del club para ya no tener retorno (al menos como futbolista).

La trama de la salida: el llamado a Riquelme

Anoche todo era calma en el exclusivo barrio de Don Torcuato donde vive Riquelme. El vice de Boca, líder absoluto del club, diseñaba el futuro del equipo. Conversaciones vía Whatsapp con sus laderos en el Consejo de Fútbol le daban forma a las posibles negociaciones: refuerzos, salidas, renovaciones, en fin.

De repente, un llamado. La hora, pasados apenas minutos de la 1 de la madrugada, encendió las luces de alarma y el nombre en la pantalla le puso un freno a la vorágine del proyecto para la nueva temporada: el llamado era de Carlos Tevez, y Román atendió…

La comunicación fue clara porque no había mucha vuelta que dar. El Apache le confirmó a Riquelme que su decisión era la de hacer uso de la cláusula de salida de junio en su favor e irse ya mismo de Boca

La guerra silenciosa con Román y compañía

La salida de Tevez de Boca terminará de desatar la silenciosa batalla que libra con la actual dirigencia del club, encabezada políticamente por Jorge Amor Ameal, pero cerebralmente por Riquelme, y tiene que ver con el futuro del club porque la actual gestión está convencida de que la decisión de Carlitos no es puramente emocional sino metódica y para la evidencia, las pruebas parecen ser contundentes: si el delantero quiere, como todo indica, liderar la fuerza política de la oposición que aspire a ganar las elecciones de 2023, tiene que irse ahora y empezar a construir la nueva faceta.

Hay otras razones que motivaron a Tevez a tomar la decisión. Que el Consejo aceleró la búsqueda de números 9, lo molestó sobremanera. La salida de su gran amigo Wanchope Ábila (con quien comparte representante), ya lo había cargado negativamente sobre la bronca que traía por las permanentes provocaciones de Raúl Cascini y de Jorge Bermúdez, quien apenas iniciada la nueva gestión política lo llamó “exjugador”.

Tevez respiró profundo, siempre fue inteligente para elegir los tiempos y las formas. Lo motivaba la conquista de la Copa Libertadores. Deportivamente, era su único objetivo. Los títulos locales, bienvenidos, pero Carlitos quería la séptima. No pudo lograrla y, aunque Boca está en carrera de la vigente edición del certamen, el carretel se quedó sin hilo.

El estatuto de Boca dice que quien haya sido empleado del club debe dejar pasar al menos 360 días de su relación contractual para ser ser candidato de una fuerza política que aspire a la presidencia. En ese tiempo, el ídolo se tiene que preparar porque, sabe, para gestionar el club debe formarse.

Tevez ya no era el mismo que fue. A sus 37 años y con una trayectoria magistral sobre su espalda, no estaba para idas y vueltas, mucho menos para sufrir con un equipo que no encuentra el rumbo. Carlitos aún sufre en carne viva el duelo por la muerte de su padre, ocurrida en febrero pasado. Aquella figura tan fundamental en su vida le marcó la importancia de hacer caso al corazón, como lo hizo Don Segundo, cuando decidió adoptarlo.

“Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Él era el novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Vio la situación y en todo momento se hizo cargo”, contó en un conmovedor relato de su historia personal.

Se termina el ciclo de Carlitos en Boca. Y la gente lo va a extrañar.

