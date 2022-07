Carlos Tevez destrozó al Chapa Retegui por no sumarse a Rosario Central: “Faltó a su palabra y me falló”

El entrenador del Canalla cuestionó la actitud del exseleccionador de hockey: “Fue desprolijo”.

Carlos Tevez criticó fuertemente al Chapa Retegui por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires: “Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, lanzó.

“El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente”, agregó Tevez en declaraciones a TyC Sports cuando le preguntaron por la decisión del ex seleccionador de Las Leonas y Los Leones.

“Faltó a su palabra y me falló a mí, a mi familia y a Rosario Central. Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”, contó Tevez muy enojado con quien iba a formar parte de su cuerpo técnico en Central.

“Eligió su cargo político sobre su sueño que era dirigir. Ya no volvería a hablar con él, no tengo nada que hablar, me falló”, dijo enojado.

El día de su presentación en Rosario, Tevez había confirmado a Retegui como integrante del cuerpo técnico junto a sus tres hermanos. Sin embargo, al día siguiente el Chapa confirmó que no aceptaba el desafío porque tenía que seguir en su función en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo que más me dolió es que nos falló. Antes de la conferencia hablé con él y me dijo “vamos y agarramos”. Incluso, estuvimos en Vélez y al otro día de la conferencia sale a hablar sin decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas”, enfatizó.

Además, el Dt del Canalla tiró con todo: “Fue desprolijo y me hago cargo. Esperaba que me venga de frente. Es una situación difícil y delicada. Yo estoy más sorprendido que nadie porque veníamos trabajando seis meses antes. Priorizó a las 30 o 40 personas que puso en el cargo donde él está y le falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que que ponga el pecho y falla al frente”.

Qué función iba a tener Retegui en el cuerpo técnico de Tevez

“Retegui iba a ser importante porque tenemos visiones diferentes y nos podíamos complementar. El tiene una visión de movimientos y de planear las cosas por su pasado como seleccionador en el hockey. A mí me podía ayudar porque recién arranco y él tiene experiencia”, contó el Apache.

(TN)