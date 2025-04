Carlos Tévez aseguró que está capacitado para ser DT de Boca y analizó el trabajo de Fernando Gago

El “Apache” habló sobre la posibilidad de sentarse en el banco de Boca Juniors. También recordó su polémico festejo ante River y confesó su arrepentimiento.

El director técnico Carlos Tévez analizó un probable futuro en el banco de suplentes de Boca Juniors como entrenador.

El “Apache” explicó: “¿director técnico de Boca? Hoy está Fernando Gago, lo hace muy bien. Pero siempre está la posibilidad de que uno vuelva al club (Boca Juniors)”. Carlos Tévez agregó: “estoy capacitado para poder dirigir, pero hoy respeto al entrenador que está en el club”.

Además, el ex delantero del “Xeneize” manifestó que es un tipo “muy identificado” con el elenco de La Ribera, este es el motivo por el cual se le complica tomar la decisión de estar al comando de otro plantel profesional. Una referencia a su paso por Independiente de Avellaneda, en donde lo tildaron como una persona que no tenía nada que ver con el conjunto de Zona Sur.

Por otro lado, el campeón de la Copa Intercontinental expresó su experiencia en los bancos de suplentes: “para dirigir, el próximo paso es que yo me sienta cómodo primero”. “Carlitos” agregó: “las dos experiencias que tuve, me fui yo porque no me sentía cómodo con la gente que manejaba el club… me cansaba el día a día”.

¿Qué dijo el “Apache” sobre su polémico festejo a River?

Tévez explicó como surgió la idea de su humillante celebración al “Millonario”, la famosa “Gallinita” que quedó registrada en la historia de los clásicos.

El ex delantero dijo: “¿la Gallinita? Me salió de adentro. Fue en el momento. Ese festejo me saca de la final, no juego en La Bombonera. Fue una de las cosas que más me dolió. Fui bien expulsado. Terminó el partido y ahí nomás le pedí disculpas a los hinchas de River”.

“Me arrepentí en ese momento”, cerró Carlos Tévez la explicación sobre el polémico festejo que molestó en River Plate.

(NA)