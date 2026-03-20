Carlos Sadir acompañó las honras a San José en Perico

El mandatario provincial participó de una de las celebraciones de fe más convocantes de la región, destacando el valor de la unidad, la reflexión y el compromiso colectivo como pilares para el desarrollo de Jujuy.

Ante una multitudinaria convocatoria, el gobernador Carlos Sadir participó de las honras a San José, oportunidad en la que destacó la jornada como «un momento para reflexionar, pensar en el otro y buscar, juntos, el bien común».

«Es un día de fiesta y celebración de la fe», indicó el mandatario, sosteniendo que «Perico es un pueblo muy devoto, generoso, trabajador y muy pujante».

Sadir instó a «continuar aunando esfuerzos» por el crecimiento del trabajo, producción, desarrollo de oportunidades y «una mejor calidad de vida para todos los jujeños».

Por su parte, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, calificó la jornada como «uno de los movimientos culturales más convocantes de la provincia».

«Es una gran muestra de devoción de una ciudad que vive la fiesta de San José con mucha alegría y fe», subrayó.

Acompañaron la ceremonia, autoridades del Ejecutivo provincial, municipal y Concejo Deliberante; representantes de instituciones intermedias y miles de fieles que se acercaron a presenciar la Santa Misa y el posterior festival.