Capital: Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado de Carnaval

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios municipales los días lunes 16 y martes 17 de febrero con motivo del feriado nacional por carnaval.

La secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general que los servicios de Transporte Alternativo, Ascensor Urbano y Estacionamiento Tarifado se desarrollarán según el siguiente detalle los días lunes y martes:

  • Transporte Alternativo: Prestará servicio con tarifa 2.
  • Transporte Urbano: Prestará servicio de manera habitual con refuerzos que llegan hasta la Ciudad Cultural durante la realización de los festejos de carnaval
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de las 08 a 20 horas.
  • Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero la recolección de residuos y barrido será de la siguiente manera:

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
  • Limpieza/Barrido: Servicio Reducido
  • Servicio Especial (Micro Basurales): Normal

Servicios de empresa Limsa

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
  • Recolección Comercial: Normal
  • Recolección Patógeno: Normal
  • Barrido: Micro Centro, ex-Terminal: Normal
  • Barrido Manual: Sin Servicio
  • Limpieza de Contenedores Municipales: Normal
  • Recolección de Malezas/ escombros Sin Servicio
  • Barrido Mecánico: Sin Servicio/ Retoma su actividad a las 21 hs del día 17 de febrero.

Se solicita la colaboración de los vecinos a respetar los las y horarios de recolección de residuos, por cualquier consulta comunicarse al Teléfono 3883131807-3884145713

En cuanto al funcionamiento de los mercados, desde la Dirección detallaron que los mismos atenderán según se detalla:

  • lunes 16 de febrero sin atención al público.
  • martes 17 atención al público, desde las 07 hasta las 13 hs.

Finalmente, desde la Dirección de Cementerios informaron que los mismos estarán abiertos para visitas de 8 a 18 hs, y la administración atenderá de 8 a 13 hs.

