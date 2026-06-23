Capacitaron a jueces de paz de la provincia sobre buenas prácticas en el acceso a la Justicia en casos de violencia de género

En instalaciones del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, se realizó la primera capacitación para jueces de paz de la provincia denominada “Buenas Prácticas en el Acceso a la Justicia en Casos de Violencia de Género”.

La convocatoria realizada de forma articulada entre la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Guillermo Snopek” reunió representantes de toda la provincia con el propósito de brindarles herramientas teórico – prácticas que permitan garantizar un acceso a la justicia adecuado a los estándares normativos vigentes y de esa manera fortalecer las buenas prácticas en las comunidades que tutelan incorporando criterios de debida diligencia, atención integral y sensibilización en perspectiva de género.

Al inicio de la jornada la secretaria de Primera instancia de la Coordinación de Juzgados de Paz Dra. María Emilia Jiménez y la Sra. Gabriela Cecilia Heredia tomaron juramento a dos nuevas juezas de paz: de la localidad de Yuto, la Sra. Gabriela Lorena Espinoza y de Pampichuela, la Sra. Lucía Lorena Guitian.

A continuación, el juez con Función de Control de Violencia de Genero Dr. Cristian Molina y las licenciadas Eugenia Auvieux, Erica Montenegro y Sonia Stephan desarrollaron la temática propuesta promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión crítica entre los asistentes; ya que la calidad de la intervención inicial que brindan los juzgados de paz es determinante en el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, se contó con la presencia del coordinador de Juzgados de Paz Dr. Víctor Amado quien agradeció a los presentes y al equipo organizador resaltando la importancia de impulsar encuentros de capacitación para mejorar el acceso a la justicia.

Entre las expresiones resultantes de la jornada, el juez de paz de La Quiaca Walter Fernando Rodríguez valoró la capacitación “los temas son muy interesantes y nos sirven de mucho para la práctica diaria en el juzgado”. Por su parte la jueza de paz de San Antonio Noelia Ramos destacó “la capacitación es muy importante ya que trata sobre los distintos entes que toman intervención en los casos de violencia y que es bueno profundizar”

En el final del taller las conclusiones destacaban la importancia de los temas tratados y el aporte que implica poder trabajar con jueces y juezas de paz de otras localidades con el fin de compartir anécdotas, experiencias y consultas para la aplicación práctica en cada jurisdicción.