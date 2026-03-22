Capacitación a equipos directivos en el uso del sistema de gestión institucional

La actividad se desarrolló en el marco del proceso de implementación de la plataforma NEXO, un sistema integral de gestión que permitirá ordenar y optimizar la administración de la Planta Orgánica Funcional (POF) en las instituciones educativas de la provincia.

El Ministerio de Educación, a través del equipo técnico de Sistemas, llevó adelante este viernes 20 de marzo una jornada de capacitación destinada a equipos directivos de instituciones educativas de la Región II, en la localidad de Uquía.

Se abordaron aspectos vinculados al uso del sistema, que posibilita el registro y control de la totalidad del personal, incluyendo cargos, horarios, servicios y legajos únicos, tanto de equipos directivos como de la planta docente y no docente.

También se presentó el módulo de recursos humanos que permitirá gestionar solicitudes administrativas como altas, bajas, licencias y novedades diarias, facilitando los procesos y mejorando la organización institucional.

“La capacitación incluyó instancias prácticas y acompañamiento personalizado, contemplando las distintas realidades en relación al acceso y uso de herramientas digitales, con el objetivo de garantizar una implementación progresiva en todas las instituciones”, detalló Martín Miranda, director del área Sistemas.