Cansados de la inseguridad: Vecinos del barrio San José del Palpalá dijeron que se encuentran solos y no tienen respuestas

Los vecinos del barrio San José de la ciudad de Palpalá ya no saben a quien recurrir ante la inseguridad imperante y con la que tiene que convivir a diario. No tiene respuestas de las autoridades de la provincia ni el acompañamiento del municipio palpaleño en sus reclamos por seguridad.

Silvia Mamani, es una vecina del barrio San José de la ciudad de Palpalá, pide mayor seguridad por la ola de robos del barrio antes mencionado y denunció que no tiene respuestas ni apoyo de organismos oficiales.

La vecina Silvia Mamani comentó, “nosotros pedimos seguridad a la seccional, como también móviles y todos los elementos con que pueda aportar la Policía, nosotros esperamos que vayan con cosas concretas”.

Referido a su reclamos detalló, “en los hechos de inseguridad lamentablemente no hay horario es todo el día, es recurrente el tema, ya sea de día o de noche a la hora que sea, no les interesa nada, como no hay nada de seguridad aprovechan la situación, no hay recorridos, ni hay policías, ellos hacen lo que quieren, lamentablemente estamos conviviendo con delincuente todos los días, esto pasa en todos lados, pero ahí es más evidente”.

A lo que agregó luego, “y lamentablemente lo tengo que decir, en el barrio San José hay venta de drogas, o sea un montón de cuestiones y estamos con miedo, la gente vive con miedo, encima pagamos por las cosas rotas que dejan los delincuentes”.

A su vez remarcó, “lamentablemente no tenemos respuestas, nosotros le hemos dejado una nota al secretario, pero ese tema nunca lo quiso tocar y desvió el tema, quizás pronto hagan una comisaría en Las Tipas y no en San José, por eso estamos angustiados todos los vecinos para que se complete el pedido realizado por nosotros”.

Luego Mamani añadió, “el municipio dice que este tema no les compete a ellos, pero creo que deberían acompañar nuestro reclamo para que no estemos solos, son muchos los robos, a mí en particular me entraron varias veces a robar, fueron 4 veces y ya no dan ganas de comprarte cosas porque te lo roban y si no tenemos ninguna respuesta de las autoridades nosotros no podemos vivir tranquilos, ni mis vecinos tampoco, así que queremos que hagan cosas concretas”.

Por último dijo la vecina afectada, “la gente está cansada de denunciar y algunos ni denuncian, ya no le tienen fe a la Policía porque los delincuentes, así como entran salen y obviamente que nosotros estamos con miedo porque auto sin patentes entran al barrio y la inseguridad es increíble, incluso con el intento de secuestro a un niño quedamos alarmados, por eso nosotros los vecinos estamos comunicados y tenemos un grupo de WhatsApp pero también tenemos que trabajar, no siempre estamos, así que nuevamente le pido a las autoridades que vean nuestros pedido de todos los vecinos y queremos que se haga la seccional lo más pronto posible con todos los elementos necesarios”.

Mauro Ruiz – L24HJ