Cannabis medicinal: una diplomatura otorgará fundamentos clínicos y científicos a los profesionales

El Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación para los Estudio Internacional (FUNPEI) ofrecen el Diploma Internacional en Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides (DECC) para médicos, farmacéuticos, químicos y profesionales de otras ciencias de la salud.

Los avances en la regulación del cannabis en la región y en el mundo, abrieron los caminos hacia la prescripción y fabricación de productos de uso medicinal a partir de la planta y sus derivados, así como de cannabinoides de otro origen.

En los últimos años, quedó de relieve que la población de estos países necesitan de profesionales con una formación adecuada para la prescripción y seguimiento de los tratamientos, así como que estén capacitados los encargados de la producción y formulación de medicamentos y productos herbales.

Aunque no hay cifras oficiales de usuarios de cannabis medicinal en Argentina, como muestra sirve un ejemplo: el año pasado, en la primera edición de la Expo Cannabis, se esperaba que asistieran 25 mil personas en las tres jornadas. Sin embargo, solo en el primer día de la expo, fueron 30 mil asistentes, ávidos de información, asesoría legal, médica y orientación respecto a la salud y a los derechos.

El curso histórico y la evolución de los usos del cannabis, permitió involuntariamente una polarización entre banalización e idealización de sus efectos, así como opiniones que dejan en evidencia una visión que está basada en desinformación y prejuicios.

Es por esto que se generó una necesidad urgente de implementar un programa educativo de estándar académico internacional de nivel universitario, que estuviera orientado a las disciplinas que estén directamente involucradas en la producción e indicación de cannabis y cannabinoides de uso medicinal, del mismo modo y con las mismas exigencias que se requieren para otros compuestos destinados al tratamiento de condiciones de salud.

Así nació el Diploma Internacional en Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides (DECC) para médicos, farmacéuticos, químicos y profesionales de otras ciencias de la salud, que ofrecen la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Santa Fe, Argentina y la Fundación para los Estudios Internacionales. El objetivo central es dar respuesta a la necesidad de una formación de alto estándar académico, en vistas a generar recursos humanos que acompañen los cambios regulatorios en América Latina y el mundo.

Este jueves 19, a las 19 horas (Argentina) será la presentación del diploma. Estará a cargo de la doctora Raquel Peyraube, directora del Diploma; el profesor Darío Maiorana, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI); y el doctor José Aníbal Romero, presidente de FUNPEI. Para anotarse en la presentación, se puede acceder al siguiente link.

“En febrero de este año me dicen que es urgente la necesidad de una formación sólida en la región, debido a lo que está pasando con el cannabis: médicos que rechazan a los pacientes, médicos que dicen que no tiene respaldo científico, pacientes que hacen las cosas como pueden, a su aire, buscando su alivio, para ellos y para sus seres queridos, pero en un caos que no está ordenado y que no pasaría en ninguna otra situación”, le explicó Peyraube a Infobae, respecto al nacimiento y la necesidad de este diploma.

“La formación de esta diplomatura está organizada en 12 módulos que atienden desde el cultivo de la planta, sus componentes y cómo deben hacerse los productos de uso medicinal, hasta las distintas patologías y cómo debe conducirse una consulta clínica en este campo”, detalla sobre los alcances de la diplomatura, orientada a “todas las formaciones universitarias y especialidades médicas y no médicas que tengan que ver con la producción de la planta y los medicamentos que puedan ser derivados de ella, el abordaje clínico y la prescripción, y la investigación. Se les otorgarán herramientas provistas por quienes han desarrollado y creado el conocimiento”.

En cuanto a los objetivos, dice que “primeramente, la idea es promover la inclusión sistemática en la currícula universitaria de este campo del conocimiento, que no está incluido. Y queremos que sea incluido, entre otras cosas, para que haya idóneos tanto para la prescripción y abordaje clínico (o sea, médicos), la investigación (biólogos moleculares, bioquímicos) como para la producción y formulación de productos en base a cannabis y cannabinoides. No es solo para médicos, también es para que se entienda como debe producirse con calidad de uso humano y sobre todo, de uso medicinal”.

El otro objetivo central es otorgar las herramientas necesarias a los profesionales. Así, la diplomatura está estructurada en clases teóricas, talleres y, por último clínicas, “en régimen de ateneo, para discusión de casos y aprender a prescribir”. El diploma será dado en tres idiomas: español, inglés y portugués, con traducción simultánea.

La doctora Peyraube -especialista uruguaya en Endocannabinología y Uso Problemático de Drogas y miembro del Comité Ejecutivo de la International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) y de la International Cannabinoid Research Society (ICRS)- opina que “los pacientes realmente necesitan y tienen el derecho de contar con un corpus profesional en las distintas áreas, que dé las respuestas adecuadas, no improvisadas, no intuitivas, no generadas desde la cultura del consumo, sino generadas desde la investigación, que es lo que hemos pedidos los médicos y la autoridad sanitaria para toda otra situación médica, que requiera prescripción”.

Peyraube resalta la necesidad de esta profesionalización, porque se trata de productos “que no son inocuos. En Argentina y Uruguay, cada tanto, tenemos llamados de los departamentos de toxicología o de emergencias, hablando de pacientes que están tomando el aceite y sufren una arritmia. O que un paciente que tenía convulsiones, ahora tiene más convulsiones. Esto ocurre porque hay un ejercicio ilegal de la medicina o porque hay médicos que hayan decidido acompañar, porque no le resulta convincente la forma en que se está llevando adelante”.

El diploma tiene un objetivo mayor, con la ambición de acompañar a la formación de cuadros técnicos que luego tengan la capacidad de delinear políticas públicas sanitarias. “Esto se puede lograr si tenemos profesionales vinculados en ciencia, tecnología y salud pública”, asegura Peyraube. “Hay algunos ministerios y secretarías que ya están interesados en que sus funcionarios especializados apliquen y se formen para ir definiendo correctamente la política. Esto es lo que los pacientes y los médicos merecen”.

La presentación del diploma será este jueves 19 de noviembre a las 19 horas (horario de Argentina. Para anotarse en la presentación, se puede acceder al siguiente link.

Para la inscripción al Diploma, los interesados deben enviar mail a consultas@funpei.org. Si se requiere más información, se puede visitar este enlace.

(Infobae.com)