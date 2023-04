Candidatos nacionales del PTS llegaron a Jujuy para apoyar la lista de Alejandro Vilca

Este lunes 3 de abril en una confitería céntrica, brindaron una conferencia de prensa los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS/FITU, pre candidatos a presidente y vicepresidente, junto a Alejandro Vilca, diputado y candidato a gobernador.

Señalaron que el objetivo de hacerse presentes, es poder brindar el apoyo ante las elecciones del 7 de mayo y dar cuenta de las propuestas que el partido presentó en la provincia para terminar con la Jujuy rica con trabajadores pobres. También estuvieron presentes otros candidatos del Frente de Izquierda Unidad.

El candidato a gobernador Alejando Vilca comentó, “un profundo problema es la desocupación y no puede ser que tengamos una provincia como la nuestra tan rica, pero con trabajadores pobres, hoy la riqueza se las están llevando las grandes multinacionales como es el caso del litio, por eso planteamos que se estatice y todos esos recursos si los controlan los trabajadores y el pueblo se pueden construir viviendas populares, 14.000 viviendas por año lo que remediara un poco las necesidades de vivienda y a la vez generara fuentes de trabajo y nosotros planteamos que hay una salida para Jujuy, pero es de la mano del pueblo trabajador”.

Luego argumentó, “esto no lo vamos a lograr solos y desde la izquierda hacemos un llamado a todos los trabajadores para que nos organicemos, porque sabemos que nosotros hacemos una campaña a pulmón, pero también necesitamos que los trabajadores se organicen en sus lugares de trabajo y estudios, porque las elecciones no solamente sirven para enfrentarnos a los ricos, poderosos y grandes empresarios, sino que también nos sirve para enfrentar a los dirigentes traidores como por ejemplo fue un paso importante la recuperación del CEDEMS, porque gracias a los trabajadores se pudo recuperar el sindicato para ponerlo al servicio de la lucha y eso es lo que queremos, expandiendo con la fuerza de los trabajadores en toda la provincia”.

La candidata a presidente Myriam Bregman mencionó, “nuestro partido el PTS y el Frente de Izquierda en un congreso de toda la militancia aprobó la fórmula presidencial, en mi caso como candidata a presidenta y Nicolás del Caño como vicepresidente. El objetivo es que en estas elecciones adelantadas que se están haciendo en muchas provincias acompañar a todos los candidatos y candidatas locales que son para nosotros una muestra de lo que es el Frente de Izquierda que, en esta provincia tengamos candidatos como Alejandro, un recolector de residuos que la peleó desde abajo y que se organizó desde su lugar de laburo y que hoy en la Cámara de Diputados pelea por representar los intereses de todos los trabajadoras y trabajadores de la provincia como viene peleando y venimos acompañándonos la pelea por la ley interzafra, para nosotros eso resume un poco cuál es el desafío que como fuerza política tenemos y en este contexto en particular porque la situación de la Argentina es crítica, por el ejemplo murió una nena a tres cuadras de la Casa Rosada viviendo en la calle y si eso no nos sirve como una postal de la tragedia que nos han llevado los que gobernaron hasta aquí en la Argentina yo creo que ya no hay nada más cruel que podamos decir, entonces desde la izquierda tenemos el enorme desafío de agrupar a todos esos sectores que no quieren seguir viviendo en esta situación donde cada día crece la pobreza, los trabajos son peores, la juventud no tiene futuro ni derechos”.

Dijo luego, “por eso nos parece muy importante que la izquierda cobre fuerza y nos acompañen porque esto para nosotros no es una campaña electoral para andar haciendo promesas, sino que es un momento para discutir con miles de personas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras para dar una vuelta a todo y que Argentina tiene las condiciones para salir adelante, por ejemplo acá está la cuestión del litio, como saben la Argentina es productora de alimento, pero entonces porque la gente se muere de hambre y es porque hay un puñado de empresas que cada día se enriquecen más y cuando patalean les dan dólar soja y demás, mientras que el pueblo tiene que trabajar en 2 o 3 empleos para llegar a fin de mes así que desde la izquierda venimos a dar esa pelea”.

A lo que agregó, “nosotros no somos títeres el poder económico, ni vamos a ser títeres de nadie y cuando Larreta y Juntos por el Cambio dicen que en 100 días solucionaran esto, atacando los derechos de los trabajadores, cerrando las aerolíneas, están haciendo demagogia y si lo quieren hacer van a encontrar en nosotros resistencia y acompañando a los trabajadores y trabajadoras que resistan a sus políticas de ajuste y por el otro lado el Frente de Todo ya habló y estos cuatro años han sido su mejor discurso y los hechos contrastan el discurso, dijeron que iban a llenar las heladeras y las vaciaron”.

Luego el candidato Nicolás del Caño expresó, “nosotros creemos que el problema inflacionario obviamente es multicausal y en primer lugar ninguna trabajador y trabajadora tiene que cobrar menos que la canasta familiar, lo primero que necesitas por ejemplo es evitar que se sigan fugando los dólares del país que es una gran presión de devaluatoria constantemente y por ejemplo Argentina tuvo un superávit comercial, durante el gobierno del Frente de Todos de 45.000 millones de dólares, qué pasó con esa plata, se la fugaron y se la dieron a las grandes empresas multinacionales para pagar sus deudas privadas a un precio de dólar oficial mucho más barato y también los importadores que piden adelantos para estoquearse de dólares y hacerse de dólares que luego lo venden en los paralelos donde tienen una ganancia entre el 90 y 100%, así que queremos terminar con toda esa fiesta de los especuladores financieros, de los grandes banqueros”.

En otra parte de la conferencia agregó, “para hacerlo tenemos que poner el sistema bancario en manos de los trabajadores que sean públicos y no para beneficiar esos especuladores y propiciar esa fuga de recursos, sino para ponerlo a disposición del pueblo trabajador con créditos baratos para los pequeños comerciantes que están arruinados justamente por esta situación, para los trabajadores y trabajadoras que no tienen forma de acceder a un crédito hipotecario y para que puedan tener una casa, porque ya ni se puede pagar un alquiler, ni hablar de los bienes naturales comunes como el litio que acá es un tema, no solo de Jujuy sino de todo el país, que como dijo Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos que para nosotros es fundamental quedarnos con el litio de Argentina y de Chile. Nosotros creemos, que eso tiene que estar gestionado por los trabajadores y las trabajadoras, tiene que ser estatizado, puesto en función de las necesidades sociales y además tiene que ser planificado de manera racional no, no puede ser para la destrucción del medio ambiente o la utilización que hacen de los recursos como el agua que van en contra de las comunidades que viven en muchas de esas regiones por ello digo que la inflación es un conjunto de medidas”.

Por Mauro Ruiz -L24HJ