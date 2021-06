Candidatos del frente Juntos por Jujuy denunciaron persecución del intendente de La Esperanza

El frente Juntos por Jujuy se reunió en la localidad de La Esperanza, allí hicieron conocer sus propuestas electorales y también hubo una fuerte denuncia en contra del intendente de La Esperanza Ramón Carrizo.

El candidato a diputado provincial Matías Brizuela comentó, “es lamentable como se están acrecentando los casos y al gobierno de Jujuy parece que solo le preocupa el tema electoral y de cómo acomodar a su gente en la Legislatura sus candidatos, como dicen los candidatos de Gerardo, es decir que son personas que directamente van a aprobar los proyectos que vienen haciendo hace mucho tiempo endeudamiento, más tarifazos precarización un motón de cosas que vienen realizando”.

Además mencionó, “nuestro frente es nuevo, venimos trabajando a pulmón, es una alternativa distinta sin conexiones con los poderosos políticos que se enriquecieron con la política, por eso mucha gente que se postula quieren entrar a la Legislatura a robar como lo están haciendo mucha gente que están que quieren renovar sus cargos o sino ya no pueden, son empresarios y ponen a sus hijos así continua la dinastía como por ejemplo en La Esperanza, en San Pedro, es un despotismo desenmascarado quieren seguir acomodando cuando hay chicos jóvenes capacitados que nunca se le ha dado una oportunidad para poder participar y está pandemia nos hizo abrir los ojos”.

“A mi como dirigente gremial, quien no me vio entregando barbijos, entregando tubos de oxígenos, mascaras para los hospitales y centros de salud en todos los lugares porque la gente expresaba la falta de políticas públicas, salud y educación, esta pandemia continuara luego del 27 de junio y recién tomaran medidas, así que no digan que no les decimos, es imposible, no se puede hacer reuniones a causa de la pandemia pero ellos utilizan todo los recursos para hacer reuniones masivas, además con los recursos del Estado para hacer política, esto se tiene que terminar”, denunció el dirigente.

Luego Brizuela agregó, “los votos que consigamos serán voto de castigo a esta situación, la pandemia, el endeudamiento, los trabajadores estatales cobrando sueldos muy por debajo de la inflación, la economía popular muy vulnerada, el transporte, los pueblos originarios, las mujeres, los femicidios, las políticas que no son igualitarias, la seguridad, todo esto es lamentable y uno cuando reclama le realizan un acta de contravención, apriete, persecución o represión y todo esto tiene que ver que no hay un estado de derecho en Jujuy que no lo maneje los grandes poderosos, todo son negociados con amigos, por eso no podemos seguir apostando a eso, es por ello que Juntos por Jujuy es una alternativa distinta, con trabajadores, con gente nueva, con asesores legales como los compañeros doctor Moya, Silvina Cabezas, el doctor Alderete que estuvo en los momentos más complicados en el ingenio de La Esperanza, son gente trabajadora y espero que la gente nos acompañe”.

Por otra parte añadió, “queremos tener un representante de un gremio como por ejemplo Germán Abdala que era secretario general de ATE capital y cuando ingreso a la política dentro de la legislatura pudo realizar la ley Abdala que es la ley de paritarias que no se aplica en Jujuy y ese tipo de cosas son lo que quiero hacer si es que puedo llegar para que la ley de paritarias también pueda tener impacto y repercusión en los sectores privados, estales y municipales, por lo tanto en muchos proyectos que estamos proponiendo como la materia de litio y la industrialización, no pude ser que debamos comprar baterías del exterior, también el precio de la carne que sube todo esto es materia de este gobierno, que continua en la provincia con tremendos tarifazos concordados con la empresa de energía cada vez que hay un aumento de sueldo 10% y hay 10% en incremento de energía hay que decir basta, para los jujeños todo lo que sentimos con esta política tenemos que decir basta, ellos hablan de democracia pero cuando un compañero municipal cambia de bandera son perseguidos y donde está la democracia, como cuando tienen los compañeros municipales subirse a los árboles y colocar los carteles de los políticos y los hijos de los políticos que son candidatos los amenazan que tengan cuidado sino le bajan los días horas o plan, eso debe ser repudiado y denunciado, por ejemplo ya le paso a una compañera, se la despidió por ser de un partido político diferente pero logramos hacerla reincorporar y hacer entender al intendente que no se puede hacer un despido por pensar distinto y no se tiene que obligar a nadie o esclavizarlo para pintar carteles, salir a las caminatas y convencer a la gente que los voten”.

Denuncian aprietes del intendente Carrizo

Mientras que el candidato a concejal por la localidad de La Esperanza Fabián Alderete, destaco, “el sábado visitamos un comedor y tuvimos la oportunidad de dialogar con los vecinos sobre el tema habitacional donde hubo mucha quejas por la actual gestión precisamente en las 150 Viviendas de Parapetí en donde tenían su anhelo o esperanza de tener un terreno, ahí se vieron frustrado y recordamos que el único que hizo gestiones y viviendas fue la Tupac y el sindicato, luego no hay ningún complejo ni plan de urbanización”.

Seguidamente denunció al intendente de la localidad de La Esperanza, “además dialogamos con un grupo de municipales y parece que estamos en tiempo de represión, porque apenas se enteran que estamos cae el intendente Carrizo o gente a amenazarlos con la tarjeta del miedo como yo digo, los compañeros están esperando el pase a planta permanente que aún no se ha solucionado nada, al igual que los contratados, esperan poder ser jornalizados hay mucha precariedad, también dialogamos con la gente de los remises quienes plantean realizar una regularización que actualmente viven con permisos precarios que si alzan la voz se lo quitan”.

Para finalizar Alderete remarcó, “haya se vive con planes por 1.200 pesos, otros con un plan joven y planes municipales de 1.200 pesos, una precariedad total, hace bastante tiempo que los empleados municipales están en conflicto con el intendente, es por ello que queremos hacer un estatuto municipal para tener cobertura en las normativas que regulara el tema de ingreso para que no sea discrecional, parcializado e injusticia, porque hay gente de 14 o 18 años que si tienen otros colores son eliminados del pase a planta permanente, no es justo, es por eso que la gente pide un cambio, es por ello que hemos tenido buena aceptación de la gente que están contentos que tengamos nuevas ideas”.