Cancillería de Irán defiende al papa de los ataques de Trump

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que el sumo pontífice «no dijo nada malo», ya que solo condenó la guerra y apostó por la paz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, se pronunció este miércoles sobre los ataques del Gobierno de EE.UU. al papa León XIV: «Los estadounidenses ni siquiera toleran la petición de un alto cargo religioso para que se ponga fin a la guerra», dijo ante los medios de comunicación.

En esa línea, el vocero lamentó que en los actuales momentos, «los insultos dirigidos a figuras religiosas cristianas parecen una continuación de patrones que ya existían».

Además, Baqaei defendió al pontífice romano, asegurando que «no dijo nada malo», ya que «simplemente condenó la guerra e hizo un llamado a la paz y la reconciliación, afirmando que la guerra impuesta a Irán es injusta».

Las declaraciones del portavoz iraní se producen después de que el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, cargara contra León XIV, cuestionando la autoridad del cabeza de la iglesia católica y su postura en temas de políticos.

En una encendida diatriba que escaló al ámbito internacional, Trump llegó a calificar al sumo pontífice de «débil ante el crimen» y de ser «terrible en política exterior».

En respuesta, León XIV evitó profundizar el conflicto pero reafirmó su postura: «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra», dijo.

La arremetida de la Administración Trump ha provocado reacciones internacionales en defensa del religioso, como ha sido el caso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de España, Pedro Sánchez; y hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, otrora aliada de Trump. (RT)