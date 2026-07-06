«Camioneros» en alerta por cierre de distribuidora de bebidas que deja 220 cesanteados

Uno de los cesanteados es Jerónimo Moyano, hijo menor del histórico líder del sindicato, Hugo Moyano.

El Sindicato de Camioneros decretó el estado de alerta tras el cierre de la distribuidora de bebidas Express Beer, medida que dejó 220 empleados cesanteados, incluyendo a Jerónimo Moyano, el hijo mejor del histórico líder Hugo Moyano.

La decisión empresarial motivó el inicio de un plan de lucha para exigir el pago de salarios adeudados en la compañía cuyo dueño es Juan Aguilar, uno de los directivos de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Ante este conflicto, que afecta a un subcontratista de Quilmes, la organización gremial ratificó la defensa de los puestos laborales con el respaldo de otras empresas logísticas.

El sindicato exige la reincorporación del personal y el pago de salarios adeudados a la tercerizada de Cervecería y Maltería Quilmes.

Jerónimo Moyano, de 27 años, trabajaba en Express Beer desde 2023 y era delegado sindical, además de ser secretario Gremial e Interior de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

A través de la cuenta de la red social X, Camioneros “reafirmó su compromiso de defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas, contando además con el apoyo de las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, prestadoras de servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, que se solidarizaron con la lucha de los compañeros”. Agencia NA