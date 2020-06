Camila Cavallo mostró su casa tras el rumor de crisis con Mariano Martínez: “Tranqui de pimpollos”

La modelo subió un video a Instagram del jardín de su hogar, luego de la versión de separación del actor.

De bajo perfil mediático y en plena cuarentena, Mariano Martínez (41) y Camila Cavallo (26) se convirtieron en noticia luego de que el rumor de crisis de pareja tomara fuerza

“Estaría separado Mariano Martínez y Camila Cavallo. Sean fuertes amigos”, tuiteó Vicky Braier, popular instagramer que actualmente trabaja como panelista en Bendita. Luego, agregó que la modelo habría dejado la casa que compartía con Martínez, para instalarse en un departamento en Palermo.

“TRANQUI DE PIMPOLLOS”, ESCRIBIÓ CAMILA EN EL VIDEO DE UNA PLANTA REPLETA DE FLORES ROSADAS, ¿DESMINTIENDO CON ESAS IMÁGENES LA CRISIS CON MARIANO Y QUE SE FUE DEL HOGAR?

En pareja hace cuatro años y con una hija en común, Alma (3), el actor y la modelo optaron por el silencio tras ser consultados por Ciudad vìa WhatsApp sobre su presente sentimental, pero Cavallo se manifestó indirectamente en Instagram, al subir un video desde su casa, mostrando con orgullo las flores de su jardín: “Tranqui de pimpollos”, escribió Camila Cavallo en el video de una planta repleta de flores rosadas.

Un detalle no menor es la canciòn de amor con la que musicalizó su historia en Instagram, La vie rose de Zaz, cuya letra dice: “Ojos que me hacen caer. Una risa que se pierde en su boca. Aquí está el retrato sin retocar del hombre al que pertenezco. Cuando me toma en sus brazos, me está hablando bajo. Veo la vida en rosa. Él me dice palabras de amor, palabras del día a día y me hace algo. Entró en mi corazón una parte de la felicidad, la causa de quien conozco. Es él para mí, yo para él en la vida, me lo dijo, lo juró para toda la vida”.

(Ciudad Magazine)