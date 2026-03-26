“Calzando Sueños”, más de 200 niños recibieron zapatillas y kits escolares

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, dio inicio a una nueva etapa del Programa “Calzando Sueños” en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de la Nueva Ciudad.

En esta oportunidad, se concretó la entrega de 200 pares de zapatillas y 200 kits escolares destinados a niños y niñas de distintos barrios de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal brindar contención y acompañamiento a la niñez, aportando herramientas concretas que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral, especialmente en el inicio del ciclo lectivo.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, destacó que el programa se desarrolla por cuarto año consecutivo, consolidándose como una política pública sostenida en el tiempo. “Es un proyecto que nació con el propósito de acompañar a familias en situación de vulnerabilidad, y que año a año seguimos fortaleciendo”, expresó.

Asimismo, señaló que, como ocurre en cada comienzo de clases, también se realizó la entrega de útiles escolares, y adelantó que en los próximos días el equipo continuará recorriendo distintos sectores barriales para alcanzar a más vecinos de la ciudad.

Por otra parte, el funcionario hizo referencia al trabajo que se viene desarrollando a través del Plan Hornero de Emergencia, mediante el cual se brinda asistencia directa a familias afectadas por situaciones críticas como inundaciones, incendios o derrumbes. En ese sentido, indicó que desde diciembre a marzo se trabaja con un grupo reducido de operarios, y adelantó que entre el 6 y 8 de abril se prevé el lanzamiento de de la temporada 2026 en Plaza General Manuel Belgrano.

“El objetivo es contar con 12 grupos operativos, integrados por alrededor de 60 personas, que trabajarán de lunes a viernes en la construcción de habitaciones, baños, veredas y conexiones domiciliarias. Hasta el momento ya se asistió a 200 familias, y proyectamos llegar a otras 100 más antes de finalizar 2026”, detalló.

Durante la jornada también estuvo presente la Diputada Provincial Gisel Bravo, quien valoró el trabajo articulado con el equipo de Desarrollo Humano y remarcó la importancia de este programa que se implementa desde el año 2022. “Calzando Sueños nace con el objetivo de llegar a las infancias que más lo necesitan, especialmente a aquellos niños que no cuentan con calzado adecuado para su vida cotidiana o para asistir a la escuela”, señaló.

En ese sentido, subrayó además la relevancia de la entrega de útiles escolares en el actual contexto económico, destacando que “es fundamental garantizar que los chicos estén escolarizados y cuenten con los materiales necesarios para aprender”.

La legisladora también puso en valor el trabajo territorial que lleva adelante el municipio, brindando asistencia con mercadería, camas y colchones a familias que atraviesan situaciones difíciles. “Como Estado no podemos permitir que haya personas sin acceso a condiciones básicas. Este es un trabajo que se realiza con compromiso y vocación, pensando siempre en el bienestar de los niños, que son el futuro de nuestra sociedad”, afirmó.

Finalmente, hizo referencia a un reciente hecho ocurrido en la ciudad, donde una familia perdió su vivienda a causa de un incendio en el sector de Prolongación Sarmiento. En ese contexto, destacó la rápida intervención del Municipio: “Desde el primer momento se hicieron presentes las distintas áreas operativas junto al equipo de Desarrollo Humano para brindar asistencia. Estamos siempre acompañando a quienes más lo necesitan, especialmente en momentos difíciles”.

De esta manera, la comuna reafirma su compromiso de continuar implementando acciones, orientadas a fortalecer la contención social y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Pedro de Jujuy.