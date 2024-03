Calu Rivero habló de las secuelas que sufrió tras denunciar a Juan Darthés: “Me pesaba todo”

En diálogo con Socios del Espectáculo, Calu Rivero relató el duro momento que atravesó luego de enfrentarse a Juan Darthés en la justicia.

Este viernes la actriz Calu Rivero se sinceró en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y habló por primera vez de las consecuencias que tuvo en su vida luego de lo que vivió con el actor Juan Darthés, a quien denunció por abuso en 2017.

Lo cierto es que hace algunos años Calu pasó por un cambio radical en su vida, donde se volcó a la espiritualidad e incluso cambió su nombre por Dignity. Si bien actualmente dejó todo eso atrás, en la nota aseguró que todo está relacionado a lo que había sufrido.

“Fue cambio que lo re necesité y amé. Para mi fue como un acto pisco-mágico de ayudarme a vivir un momento en que me pesaba mucho todo lo que había pasado Calu, yo, en la parte puntualmente con Darthés. El nombre me llevaba a eso y Dignity me hizo bien”, explicó.

De esta forma, reconoció que así logró superar algunos aspectos de su historia. “Sentí que pude sanar y entender que es parte de las vivencias de la vida, te ponen desafíos que uno después aprende y avanza. Está todo bien con Calu, con Carla y Dignity, me gusta jugar y la vida es así”, expresó.

Por último, se refirió al accionar de la justicia tras absolver a Darthés de la causa y sentenció: “No es la verdad. Yo sigo con el juicio que él me hizo por daños y perjuicios pero es rarísimo. Uno pone en evidencia cosas que hacen mal y después termina pagando por eso. Ya pasaron muchos años y sigo, estuve haciendo pericias psicológicas que para mi fue lo peor, creo que se dice un montón y nadie sabe lo que realmente pasa”.

“No es un tema que me gusta hablar porque todavía se me acelera el corazón, es increíble. Pero creo que es importante que, en mi caso por ejemplo, se lo di absolutamente a mi abogada y me da tranquilidad que ella se ocupe porque para mi es un montón. Todo lo que se dice, lo que yo viví con la prensa, y por eso mi manera que es se ocupe ella”, cerró.

El duro comentario de una actriz que trabajó con Juan Darthés en apoyo a Calu Rivero

Mimí Ardú se refirió a las denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés por su experiencia en el elenco de Dulce amor, Telefe, y también del caso de Thelma Fardin en Patito Feo, donde también trabajó.

La actriz pasó por el micrófono del ciclo radial Sola en los bares que conduce Karim González y fue contundente al manifestar su apoyo a Rivero.

“Conmigo no (por Darthés) pero lo único que te digo es que Calu Rivero para mí es mi ídola, es una mujer a la que admiro profundamente”, indicó Mimí ante la consulta de la conductora.

Luego agregó: “Trabajé también en Campanas en la noche con ella, supe cosas que no salieron en ningún lado, y sí, siempre le creí a Calu. Por que hay muchas cosas de las que no se puede hablar. Calu no inventó, realmente lo vivió, lo sufrió, lo padeció y hay cosas que un día hay que decir basta”.

Además de manifestar su apoyo a Calu, Mimí Ardú dejó en claro que ella no tuvo ningún inconveniente con Darthés: “Siempre muy amoroso y respetuoso para las escenas, conocí a su esposa… A mí con él no me pasó absolutamente nada. Sí me sorprendió la cantidad de mujeres que salieron”.

Y en cuanto al caso denunciado por Thelma Fardin por abuso sexual en una gira de Patito Feo en Nicaragua, donde el actor fue absuelto por la Justicia de Brasil, la actriz explicó: “Yo voy hago mi trabajo. Cuando estás muchas horas en un lugar te das cuenta. Una cosa es cuando grabas en el canal y otra cuando haces gira. Todo esto que se habló supuestamente pasó en una gira y yo no fui”.

(Primicias Ya)