Búsqueda de un joven santacruceño que desapareció en Jujuy hace más de un mes

Autoridades y familiares solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un joven de 26 años que fue visto por última vez el 10 de febrero en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Un joven de 26 años oriundo de Comandante Luis Piedra Buena es intensamente buscado luego de perderse contacto con él en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Había viajado desde Santa Cruz en colectivo y fue visto por última vez el 10 de febrero. Padece epilepsia.

Según se informó, el hombre había salido el 7 de febrero desde la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en la provincia de Santa Cruz, con destino a la Capital jujeña, viajando en un colectivo de la empresa Andesmar.

Desde su llegada a esa ciudad se perdió todo contacto con sus familiares, lo que motivó la difusión de su búsqueda.

Características físicas y vestimenta

De acuerdo con los datos difundidos, el joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura y tiene tez morena.

Posee cabello corto castaño con sectores teñidos de rojo y un tatuaje de escorpión en el lado izquierdo del cuello, rasgo que podría facilitar su identificación.

Al momento de viajar vestía zapatillas verdes, pantalón verde, buzo negro, gorro de lana negro y una campera de empresa minera.

Piden colaboración urgente

Desde su entorno indicaron además que el joven padece epilepsia, motivo por el cual su localización reviste especial urgencia.

Ante cualquier información sobre su paradero, solicitaron comunicarse de inmediato con los números 2966 684960 o 2966 587678, además de poder acercarse a la comisaría más cercana.

También remarcaron la importancia de difundir la información de manera responsable para colaborar con su pronta localización.

(Nuevo Día – Sta. Cruz – Bolvia)