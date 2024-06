Búsqueda de Loan: El Ministerio de Seguridad ofrece una millonaria recompensa e Interpol activó una alerta amarilla

El gobierno informó que ya se recibieron varios llamados a la línea 134, pero todas las pistas dieron resultados negativos.

Cuando se cumplen cinco días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años que había ido a juntar naranjas con familiares, se informó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se ofrecerá una recompensa a quienes aporten datos sobre el paradero del menor.

A través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, se dio a conocer este lunes que se dará una retribución económica de $5 millones para todas aquellas personas que aporte datos certeros de dónde podría estar Loan, que desapareció la tarde del jueves en Corrientes.

Fue Leticia Risco, la coordinadora de búsqueda de personas desaparecidas, quien notificó que a la Alerta Sofía emitida la semana pasada se sumaba una recompensa de $5 millones. Además, también se sumó Interpol, que lanzó una alerta amarilla para los países limítrofes.

El organismo internacional detalla en su web que la alerta amarilla “se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, por lo general menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas”.

Risco también contó que ya se recibieron varios llamados a la línea 134, pero todas las pistas dieron resultados negativos.

En lo que respecta al trabajo en la zona de búsqueda, en la que participan cientos de efectivos policiales provinciales, de fuerzas federales y civiles, se notificó que se llevaron adelante hallazgos de elementos que podrían ser claves, como un botín del pie izquierdo que fue identificado por los padres de Loan. También se divisaron una decena de huellas de pies descalzos y vómitos.

Qué se sabe hasta ahora

Las tareas de rastrillajes están siendo encabezadas por más de 500 personas que recorren a pie, en camionetas y de forma aérea toda el área delimitada del pequeño paraje de la localidad de 9 de Julio en donde desapareció el niño. En una conferencia de prensa brindada este lunes por la mañana, el ministro de Seguridad de Corrientes, Daniel Buenaventura Duarte, confirmó que encontraron “vómito y pisadas” en uno de los operativos.

“Hay otros elementos que estamos analizando”, sostuvo el funcionario, según consignó el medio local Época, que también detalló que las pisadas se encontraron a 2,5 kilómetros del lugar en donde desapareció.

El viernes por la tarde, la Justicia emitió la Alerta Sofía para promover la búsqueda del menor, pero el tiempo marca el límite entre lo que los especialistas consideran trabajo de “búsqueda y recuperación”, antes de pasar a un operativo de “localización del cuerpo”.

Por otra parte, el ministerio de Seguridad de la Nación describió el aspecto físico del niño para que cualquier persona que tenga información relevante pueda comunicarla a la línea 134. “Loan es un niño de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro”, informaron y detallaron: “Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían ‘Messi’, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza”.

Loan fue visto por última vez el jueves cerca del mediodía, cuando se fue de la casa de su abuela para buscar naranjas y no volvió. Leticia Risco, coordinadora del Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas (Sifebu), dijo a La Nación: “Con recursos provinciales se está buscando intensamente, si bien también están equipos de la Gendarmería y de Prefectura en la zona, lo están buscando intensamente con perros, con drones, y caballos. Estamos hablando de campo abierto, que dificulta la búsqueda. Tenemos campos de pastos de un metro de altura y hay que tener en cuenta que el niño tiene unos 90 centímetros de alto, es más chiquito que los pastizales, entonces el lugar de búsqueda es difícil”.

Los sospechosos por la desaparición de Loan

Mientras continúa la búsqueda, hay tres personas detenidas e imputadas por abandono de persona: el tío de Loan y dos de sus amigos. Según confirmó el encargado de la cartera de Seguridad provincial -acompañado del jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina- la acusación surgió luego de la interrogación a los padres del menor, que afirmaron que no habían dado autorización para que su hijo se vaya con estas personas.

Por su parte, el padre del niño habló con la señal TN, reconstruyó los últimos minutos junto a su hijo y aseguró: “Algo no me cierra”. De esta forma, José Peña apuntó contra los sospechosos y detalló que van a comer a la casa de su madre porque la conocen. “Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió. Les pregunté: ‘¿Loan no estaba con ustedes?’. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, detalló.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, cuestionó, durante la entrevista.

Y cerró: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

(La Nación)