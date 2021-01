Buscan a cuatro amigas mendocinas que estaban de vacaciones en Villa La Angostura

Los celulares de todas se apagaron el martes y sus familiares no volvieron a saber de ellas. Las sospechas.

La imagen de un grupo de amigas mendocinas que se encontraba de vacaciones en el sur del país se empezó a viralizar en las redes sociales hace dos días, después de que las cuatro perdieran contacto abruptamente con sus familias.

Se trata de Paula Arancibia Burad, Belén Crisie, Jazmín Contreras y Victoria Montenegro, de 23 y 24 años, quienes salieron desde Mendoza el pasado 13 de enero con la intención de recorrer la zona de Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes.

De acuerdo al relato que los familiares brindaron a los medios, cuando pasaron por Chubut las chicas conocieron a unos jóvenes que les ofrecieron un lugar en donde podían pasar la noche. “Nos contaron que conocieron unos chicos que les prestaron una cabaña para que no pasaran frío y que fueron a andar en bote y comieron puchero. No sabemos quiénes son, no viajaban con ellas y no sabemos si también fueron a La Angostura”, explicó la mamá de una de ellas.

El martes por la tarde fue la última vez que pudieron hablar con ellas. Iban camino a La Angostura y decían que “la estaban pasando re bien”, pero después de algunas horas supieron que la cabaña a la que supuestamente estaban yendo era en realidad una casa de familia y estaba vacía. Después de eso no volvieron a contactarse con ninguna. Los cuatro celulares se apagaron al mismo tiempo.

Los vecinos de esa propiedad en la que supuestamente iban a hospedarse dijeron no haber visto a nadie durante días. El lugar estaba totalmente cerrado. Fue entonces cuando hicieron la denuncia por la desaparición del grupo, primero en Neuquén y después en Mendoza, y se dio inicio a una búsqueda formal.

“Quiero pensar que no tienen señal y que se han quedado varadas en camping, que no pueden salir porque hay mucha gente. Es raro que no se comuniquen con nosotros por tanto tiempo. No quiero pensar que alguien las tiene secuestradas. Si hoy no hay novedades voy a viajar a la provincia mañana”, expresó la madre de una de las jóvenes desaparecidas.

Por el momento la policía no pudo dar con el paradero de las amigas. Ante cualquier información se ruega comunicarse, al 2616109730 o 2616123288, o llamar inmediatamente al 911.

(TN)