Burlando: “Esperamos un acto de justicia del Tribunal que de respuestas a Silvino y Graciela”

El abogado defensor de los papás de Fernando Báez Sosa dialogó con la prensa y confirmó que en minutos comienza una reunión con todo el equipo.

A horas de que se de a conocer el veredicto final del Tribunal contra los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado Fernando Burlando dialogó con la prensa y anunció que en minutos comienza una reunión con todo el equipo de letrados.

Asimismo el defensor señaló que minutos antes del inicio de la lectura de la sentencia junto a los padres de Fernando van a ir desde la plaza hasta el Tribunal con la idea de mostrarse juntos.

“Esperamos un acto de justicia del Tribunal que de respuestas a Silvino y Graciela, una familia que perdió un hijo”, expresó Burlando.

El abogado, a su vez, manifestó que tienen acreditado la participación de todos los acusados en el ataque y crimen de Fernando: “Entendemos que todos deben ser condenados a prisión perpetua. Las pruebas lo confirman”.

“Tenemos que tenemos confianza en la justicia y las instituciones. Si no hay la respuesta apropiada en el TOC, hay otras instancias”, resaltó.

“Estoy tranquilo porque sé que los papás vieron el trabajo que hicimos. Estar presentes les permitió hacer sus propias conclusiones del crimen de su hijo y seguimos en la alternativa de que todos tiene que tener prisión perpetua”, indicó Burlando.

Por último y con relación a la labor de los jueces durante el juicio, el abogado sostuvo: “Fue profesional, no hay nada que refutar”.

En tanto, el fiscal Juan Manuel Dávila, señaló: “Vamos a emitir una opinión una vez que esté el veredicto porque queremos ser respetuosos con el tribunal que estuvo muy hermético”.

Por su lado, Fabián Améndola dijo: “El fallo que no nos dejaría conforme es el que no refleje lo que hemos pedido. Tenemos el convencimiento plano de la participación de los 8 en el hecho y el tribunal no creo que se deje influenciar ni a favor ni en contra, podrá tener una posición divergente con lo que hemos pedido, no lo sabemos”.

“Estoy extremadamente convencido de lo que hicimos y nunca imputamos a nadie de lo que no hizo, porque esa noche eran 11 y hay 3 que no están sentados en el mismo banquillo porque la parte acusadora, Fiscalía y particular damnificado, consintieron el sobreseimiento. Por supuesto que apelaremos si hay un fallo desfavorable”, añadió.

Luego, Facundo Améndola, indicó: “Estamos expectantes y confiados de que hemos probado lo que quisimos probar de que hubo un homicidio doblemente calificado y lo que merecen es la pena perpetua. En estos casos donde se mezcla lo personal con lo profesional a uno le genera un doble trabajo, pero intentamos separarlo para evaluar objetivamente todas las pruebas”.

(NA)