Brutal golpiza a un rugbier en Don Torcuato: quiso defender a una amiga y le pegaron entre 15 personas

Fue en una fiesta. Quedó inconsciente y tirado en la mitada de la calle.

El joven sostuvo que pudo haber ensañamiento por parte del grupo que lo golpeó por ser rugbier.

Un joven fue golpeado por una patota de 15 personas el sábado por la madrugada, a la salida de una fiesta en Don Torcuato. Lo dejaron inconsciente y tirado en plena calle.

Todo comenzó adentro del boliche en el que se encontraban Milo, la víctima, con amigos. Según relató, la pelea se inició cuando defendió a una amiga del acoso de un grupo que estaba detrás. “Estaba defendiendo a una amiga de un manoseo. Y terminó mal. A nosotros nos echaron de la fiesta, y a los que la atacaron a ella no”, .

“Una media hora después me encontré con ese grupo ya afuera, pero sumaron a 10 personas más. Yo estaba solo porque había perdido de vista a mis amigos, entonces aprovecharon y me agarraron. Después no me acuerdo de nada más”, aseguró Milo.

El joven sostuvo además que pudo haber ensañamiento por parte del grupo que lo golpeó, por el hecho de que es rugbier. “Por lo que escuché, me gritaron ‘rugbier’ o algo por el estilo. Tengo un tatuaje de una pelota de rugby en el cuello, tal vez se dieron cuenta y fue peor. Yo creo que desde lo de Fernando, está pasando mucho esto”, señaló en referencia al asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Por la golpiza quedó inconsciente y tirado en la calle. “Ahora estoy mejor. Las mayores consecuencias las tuve en la cabeza. Como en el momento de la pelea yo agarré un ladrillo para defenderme y se los tiré, ellos me pegaron después con eso. Me dejaron dos tajos”, dijo Milo a los pocos minutos de salir del hospital, en el que permaneció 24 horas en observación.

Milo recibió golpes de puño y con un ladrillo.

“Por lo que me dijeron testigos, un auto paró porque me vio en la calle. Yo me desperté en la ambulancia. No me acuerdo de nada”, finalizó.