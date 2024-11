Bronca y reclamos de empleados municipales de ciudad de La Quiaca contra el intendente Velázquez

Entre los reclamos, piden que tanto funcionarios como empleados municipales sean de la ciudad de La Quiaca y no como es el caso de ahora, donde uno de los funcionarios y que forma parte del gabinete del intendente Dante Velázquez es de la ciudad boliviana de Tarija.

Además denunciaron que se hicieron un gran gasto en un festival y que no se dio a conocer a nadie los costos del mismo, y no le pude subir los sueldos a los empleados que la están pasando mal, señalaron que están pasando una situación crítica.

También informaron que la gestión del intendente Dante Velázque tampoco se ven reflejadas en obras, ya que los ingresos que tiene el municipio son altos, a esto se suman las multas que cobra a los camiones, ya que todas son millonarias y depende de la carga que llevan y que pueden llegar a pagar hasta 8 millones.

Otra de las denuncias es que en La Quiaca, la juez de falta de la ciudad cómo es abogada se le permite actuar en defensa de los consumidores, es decir puede ser juez y parte.

Trabajadores pertenecientes a la Municipalidad de La Quiaca y nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE, señalaron, “somos empleados municipales de acá de la Municipalidad de La Quiaca y estamos en asamblea permanente en el lugar de trabajo. Al ver que el intendente no nos dio ninguna solución, no nos atiende, cortó diálogo total con los gremios y no vemos las mejoras, ni vemos las categorías, no hay el pase de planta permanente de los compañeros que están con los años suficientes para hacerlos planta permanente, no hay recategorización, no tenemos nada de eso, no hay respuesta del gobierno municipal hacia los trabajadores, por eso es esta medida”.

Sobre el planteo que realizan dijeron, “este es el segundo día que estamos nosotros en la Asamblea, ayer recibimos en hora de la mañana, la visita de la jefe de Gabinete Fabiana Gonzáles donde ella nos empieza a increpar diciéndonos que nosotros no tenemos que estar acá porque ocupamos un espacio y que perjudicamos a los compañeros que están actualmente trabajando, por lo que le dijimos que estamos en todos nuestros derechos porque es una asamblea en el lugar de trabajo y de hecho es un lugar público”.

Agregando sobre el reclamo a la funcionaria, “a raíz de eso empezó las discusiones entre ambas partes, tanto nosotros como compañeras nos hemos defendido y les hemos dicho, porque ella nos pregunta las causas por qué nosotros estamos acá y le dijimos porque no hay respuestas de parte del intendente hacia nosotros los trabajadores, tampoco se vio ni un mínimo saludo el día del empleado municipal, cosa que ellos nos tenían que hacer un festejo grande y entonces a dónde fueron a parar las cosas y no sabemos. Además le reclamamos el ingreso de muchísima gente al municipio y tenemos entendido que el intendente tiene el derecho de poder hacer ingresar a su personal, pero nosotros queremos la reincorporación de nuestros compañeros que han sido cesanteados injustamente, sin razón alguna, hay compañeros que tienen familia cargo y no tienen trabajo y estos compañeros han sido cesanteados del municipio apenas ingresó el intendente,

Continuaron expresando que, “entonces se le reclamó todas esas cosas a la secretaria de Gobierno y es de público conocimiento que en el Gabinete hay gente que no es de acá, tenemos personas que son del vecino país, de la ciudad de Tarija ocupando cargos en el Gabinete gente que no es de La Quiaca, es de Humahuaca ocupando cargos en el municipio y a todos esos cómo se los paga”.

Manifestando luego, “ante todo esto, ella nos responde y nos dice que acá no tenemos gente capacitada, pero sí tenemos gente ha estudiado, tiene una profesión y son capacitados, pero ella a nosotros nos discrimina, así así que ante todo esto nosotros estamos con medidas de fuerzas y vamos a seguir con la asamblea en el lugar de trabajo, lo vamos a profundizar. Es más, vamos a llamar a los compañeros de las campañas para que nos acompañen en esta lucha, queremos que el intendente nos escuche y queremos que mejore la situación de trabajo de cada uno de los compañeros, más allá de que él tenga acuerdos políticos, eso a nosotros no nos importa, queremos solución ahora, porque ingreso económico a la ciudad sí hay, ya que vemos nosotros y tenemos compañeros que trabajan en diferentes sectores donde recaudan mucha plata todos los días y a dónde va a parar esa plata, tampoco él nos quiere dar las declaraciones juradas que todos los intendentes en cada gestión siempre las han dado, hoy por hoy el intendente no lo hace y la secretaria de Gobierno aduce que es información privada, no es una institución privada el municipio, es una institución pública y de hecho lo podemos pedir como cualquier ciudadano de acá de La Quiaca. Así que eso es nuestro malestar y desesperación al ver que el intendente no nos da ninguna respuesta, ni hay audiencia, además cortó diálogo total con todos”.