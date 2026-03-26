Brasil sí condena la esclavitud, el racismo y la guerra, a diferencia de Milei: «Nos quieren colonizar»

Brasil declara su apoyo a la resolución que define a la esclavitud como uno de los crímenes más atroces de la humanidad, a diferencia de EE.UU., Argentina e Israel que votaron en contra. Su postura sobre ello y la guerra en Irán.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su apoyo a una resolución propuesta por Ghana que define a la esclavitud “como el crimen más grave contra la humanidad”, marcando una clara diferencia con Israel, Argentina y Estados Unidos, los únicos tres que votaron en contra, mientras que hubo 52 abstenciones de países europeos con un pasado colonialista.

El jefe de Estado de Brasil fue uno de los 153 países que apoyaron este miércoles la resolución presentada por Ghana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que califica a «la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos» como “el máximo crimen” de la humanidad.

«La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas, que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital», indica el documento, al que funcionarios de los gobiernos de Milei, Trump y Netanyahu votaron en contra.

“Brasil apoya la resolución del Grupo Africano de la Organización de las Naciones Unidas que declara el tráfico de africanos esclavizados como uno de los crímenes más graves contra la humanidad”, dijo el presidente brasileño durante su discurso durante la apertura en Bogotá de la X Cumbre CELAC–África y del I Foro CELAC–África.

El sábado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 19 países africanos se unieron en Bogotá para rechazar todas las formas de dominación y segregación, desde la racial hasta la económica, así como desde la esclavitud y el colonialismo del pasado hasta los bloqueos y guerras de la actualidad, consideradas formas de ejercer dominación, durante un encuentro en el que Colombia entregó a Uruguay la presidencia pro tempore del organismo regional.

“A pesar de que Brasil ha implementado diversas políticas públicas de igualdad racial, aún estamos lejos de la deuda con África con 350 años de esclavitud. Se estima 340 millones de personas pasan hambre en Latinoamérica. África reúne un enorme potencial agrícola y puede convertirse en un gran productor mundial de alimentos. Estamos comprometidos en contribuir a este esfuerzo”, señaló el presidente brasileño en su compaRecencia pública ante la CELAC.

Lula da Silva filosísimo con Trump y las potencias aliadas: «Nos quieren colonizar»

“No podemos permitir que alguien se crea dueño del mundo y diga:

«Me quedo con Groenlandia»

«Me quedo con Canal de Panamá»

«Me quedo con Cuba»

«Me quedo con Venezuela»

«Voy a bombardear Irán»

Los países tienen soberanía. Y esta debe ser respetada.”, Lula

pic.twitter.com/lyYLihOEO1 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) March 20, 2026

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada por la operación militar estadounidense e israelí contra Irán, el presidente brasileño Lula da Silva cuestionó las políticas expansionistas, defendió la soberanía de las naciones asediadas y soltó a viva voz: “nos quieren colonizar”.

«Nos quieren colonizar otra vez», dijo Lula durante su discurso en la capital colombiana con motivo de la X Cumbre de la CELAC-África, sin aludir de forma específica a ningún país, al mismo tiempo que expresó estar «indignado con la pasividad» de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como la guerra en Gaza, actualmente en ruinas y bajo fuego debido a repetidas violaciones a pesar de la frágil tregua.

«No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países», agregó Lula en su discurso, y, en otro momento, con un golpe en la mesa, criticó las «mentiras» que sirven para «justificar la destrucción» y las guerras.

En el último tiempo, Lula, sin pelos en la lengua, lanzó duras críticas a la guerra contra Irán y cuestionó abiertamente a los líderes internacionales que, según afirmó, se comportan como “dueños del mundo”.

Durante la apertura de la 17.ª Caravana Federativa en San Pablo, el mandatario expresó su preocupación por el avance de los conflictos armados y por el accionar de algunas potencias que, según él, ponen en riesgo la soberanía de otros países.

🗣️ “A pesar de que Brasil ha implementado diversas políticas públicas de igualdad racial, aún estamos lejos de la deuda con África con 350 años de esclavitud. Se estima 340 millones de personas pasan hambre en Latinoamérica. África reúne un enorme potencial agrícola y puede… pic.twitter.com/Td6iCIUYRD — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 21, 2026

“No podemos tener a alguien levantándose por la mañana y diciendo: me voy a tomar Groenlandia, me voy a tomar el canal de Panamá, me voy a tomar Cuba, me voy a tomar Venezuela”, sostuvo, en clara referencia a Trump, quien ha manifestado su afán por hacerse de Groenlandia y del Canal de Panamá, además de haber lanzado un ataque contra Venezuela para capturar a Maduro y amenazar a la isla de Cuba con tomarla por la fuerza.

“Necesitamos respetar la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los países”, sentenció Lula, quien todo este tiempo ha sido un acérrimo crítico del asedio israelí a Gaza, clamándole a Netanyahu, el premier israelí, “que mate al mounstruo (por Hamás), pero no a los niños”.

(Urgente24)