Brasil registró en 2025 el mejor año en reducción de trabajo infantil desde 2017

Minas Gerais tuvo la mayor cantidad de rescates en el país, con 830 menores apartados de actividades ilegales.

Brasil registró en 2025 el mejor resultado en la lucha contra el trabajo infantil desde 2017, al retirar a 4.318 niños y adolescentes de situaciones de explotación laboral, de los cuales el 80 % se encontraba en las peores formas de este tipo de trabajo, informó el lunes el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE).

Los datos oficiales muestran que el estado de Minas Gerais lidera el número de rescates en el país, con 830 menores apartados de actividades ilegales, seguido por Sao Paulo (629) y Mato Grosso do Sul (235). En el extremo opuesto se ubican Acre, con un caso, Amapá, con siete y Tocantins, con 22.

Las autoridades señalaron que los resultados reflejan la implementación de un proyecto nacional para fortalecer la actuación de la Auditoría Fiscal del Trabajo, basado en el uso de datos y evidencias, nuevas metodologías de intervención, capacitación técnica de los inspectores y mejora en la gestión de la inspección laboral.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los principales avances fue la consolidación del Grupo Especial Móvil de Combate al Trabajo Infantil (GMTI), que en 2025 contó por primera vez con un equipo fijo de supervisión con alcance nacional y prioridad en las regiones y sectores con mayor incidencia de esta violación de derechos.

El coordinador nacional de inspección del Trabajo Infantil, Roberto Padilha, declaró que los resultados de 2025 refuerzan el compromiso del Estado brasileño con la erradicación del trabajo infantil y demuestran la importancia del planeamiento estratégico, la acción coordinada y el fortalecimiento institucional para asegurar la protección integral de niños y adolescentes en todo el país. #AgenciaNA