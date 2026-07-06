“Bordar es hilar el alma”: Jornada de bordado creativo en el NIDO Belgrano de Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del NIDO Parque Belgrano, invita a la comunidad a participar de la jornada vivencial de bordado creativo “Bordar es hilar el alma”, una propuesta que combina arte, identidad, salud emocional y saberes ancestrales en un espacio pensado para el encuentro, el aprendizaje y el desarrollo personal que se desarrollará el próximo 28 de julio.

La iniciativa propone mucho más que un taller de técnicas textiles. El bordado es abordado como una herramienta de autoconocimiento, expresión emocional y construcción comunitaria, integrando la tradición andina con diseños contemporáneos para que las participantes puedan reconectar con su historia, fortalecer vínculos y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento personal y económico.

La actividad se desarrollará en el NIDO Parque Belgrano, ubicado en calle 250 del barrio Alto Comedero, en la zona de las Viviendas ADEP.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online desde el 1 hasta el viernes 10 de julio, a través del enlace de inscripción habilitado por la organización. Además, quienes prefieran hacerlo de forma presencial podrán inscribirse del lunes 13 al viernes 17 de julio, de 8 a 19 horas, en las instalaciones del NIDO.

El aporte de inscripción será de $10.000 y estará destinado íntegramente a cubrir los insumos necesarios para el desarrollo de la jornada.

El encuentro contará con un programa de charlas y talleres a cargo de destacados profesionales:

La licenciada Alfonsina Albarracín abordará la temática “Salud mental y autoconocimiento desde la mirada gestáltica y sistémica”.

Maximiliano Pachado ofrecerá una capacitación sobre bordado creativo y la conferencia “Mujeres urbanas y el bordado”.

Inés Cavana brindará una charla sobre la cultura del té y la yerba mate como experiencia de bienestar.

María Florencia Castro compartirá técnicas de bordado con cintas, hilos, pedrería y aguja Punch Needle.

Silvia Aramayo presentará un taller sobre teñidos naturales, pigmentos y la fusión de técnicas ancestrales con el diseño moderno.

Durante la jornada, el bordado será presentado como una metáfora de la vida, donde cada puntada representa experiencias, emociones y aprendizajes que forman parte de la historia personal de cada participante.

Además del aprendizaje técnico, la propuesta busca generar un impacto integral. Las participantes podrán conservar el 100% de las ganancias obtenidas por la venta de sus creaciones, sumar experiencia, fortalecer su autoestima y ampliar su red de contactos.

Desde la organización destacaron que se trata de un espacio inclusivo, seguro y libre, destinado a valorar la historia de cada persona, promover el intercambio de saberes entre vecinas y revalorizar las técnicas artesanales como una herramienta de bienestar, identidad y desarrollo comunitario