Boom turístico de Carnaval: Rutas cargadas y ocupación superior al 90% en los principales destinos

El primer fin de semana largo de 2026 reactivó la economía regional. Impulsado por fiestas populares y el clima de verano, el movimiento de viajeros superó las expectativas en la Costa, el Norte y la Patagonia.

El primer fin de semana largo del año confirmó su rol como motor clave para la economía. La celebración de Carnaval movilizó masivamente a los argentinos, dinamizando la hotelería, la gastronomía y el comercio en todo el país. Según un relevamiento conjunto de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo, el balance es más que positivo.

De las 121 localidades analizadas, un tercio superó el 90% de ocupación y la mitad alcanzó el 80% de sus plazas reservadas.

El flujo de transporte refleja este auge. Solo entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros, mientras que la empresa Buquebus reportó un incremento del 27% interanual en la llegada de turistas desde Uruguay.

El mapa de la ocupación: Fiestas y Festivales

Las celebraciones regionales fueron el gran imán para los viajeros.

Córdoba: Con el Cosquín Rock como evento central, la provincia promedia más del 85% de reservas y registra un 16% más de arribos que en el mismo fin de semana de 2025.

La Rioja: La Fiesta Nacional de la Chaya empujó la ocupación por encima del 90%.

Buenos Aires: La capital vivió su mejor fin de semana de carnaval de los últimos cinco años. Traccionada por visitas internacionales y recitales de primer nivel, CABA tiene el 83% de las reservas cubiertas.

Costa Atlántica: El clima acompañó y destinos como Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, Mar del Plata y Cariló superaron el 80%.

Norte y Litoral: La tradición del Carnaval

El norte argentino y el litoral brillaron gracias a sus festejos tradicionales.

Jujuy: Hubo ocupación plena (100%) en localidades de la Quebrada como Tilcara, Uquía, Huacalera y Maimará. La región de la Quebrada marcó un pico de 95% y los Valles un 80%.

Salta: Promedió un 70% provincial, con Cafayate y Rosario de la Frontera superando el 85%.

Entre Ríos: El «Carnaval del País» se hizo sentir. Gualeguaychú llegó al 86%, mientras que Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100% de ocupación.

Corrientes: La capital nacional del carnaval promedió un 81%.

Patagonia y Cuyo

En el sur, Tierra del Fuego lideró las preferencias con cifras superiores al 90%. En la zona cordillerana, destinos como Villa Pehuenia, Villa Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes superaron el 70%. Por último, en la región de Cuyo, Mendoza mostró fortaleza en sus zonas de montaña (Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superaron el 80%), mientras que San Luis registró un promedio provincial del 81%.

