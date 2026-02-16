Boom turístico de Carnaval: Rutas cargadas y ocupación superior al 90% en los principales destinos

Por /

El primer fin de semana largo de 2026 reactivó la economía regional. Impulsado por fiestas populares y el clima de verano, el movimiento de viajeros superó las expectativas en la Costa, el Norte y la Patagonia.

El carnaval de Jujuy continúa siendo uno de los principales atractivos del fin de semana largo de febrero.

El primer fin de semana largo del año confirmó su rol como motor clave para la economía. La celebración de Carnaval movilizó masivamente a los argentinos, dinamizando la hotelería, la gastronomía y el comercio en todo el país. Según un relevamiento conjunto de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo, el balance es más que positivo.

De las 121 localidades analizadas, un tercio superó el 90% de ocupación y la mitad alcanzó el 80% de sus plazas reservadas.

El flujo de transporte refleja este auge. Solo entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart se trasladaron 313.000 pasajeros, mientras que la empresa Buquebus reportó un incremento del 27% interanual en la llegada de turistas desde Uruguay.

El mapa de la ocupación: Fiestas y Festivales

Las celebraciones regionales fueron el gran imán para los viajeros.

Córdoba: Con el Cosquín Rock como evento central, la provincia promedia más del 85% de reservas y registra un 16% más de arribos que en el mismo fin de semana de 2025.

La Rioja: La Fiesta Nacional de la Chaya empujó la ocupación por encima del 90%.

Buenos Aires: La capital vivió su mejor fin de semana de carnaval de los últimos cinco años. Traccionada por visitas internacionales y recitales de primer nivel, CABA tiene el 83% de las reservas cubiertas.

Costa Atlántica: El clima acompañó y destinos como Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, Mar del Plata y Cariló superaron el 80%.

Norte y Litoral: La tradición del Carnaval

El norte argentino y el litoral brillaron gracias a sus festejos tradicionales.

Jujuy: Hubo ocupación plena (100%) en localidades de la Quebrada como Tilcara, Uquía, Huacalera y Maimará. La región de la Quebrada marcó un pico de 95% y los Valles un 80%.

Salta: Promedió un 70% provincial, con Cafayate y Rosario de la Frontera superando el 85%.

Entre Ríos: El «Carnaval del País» se hizo sentir. Gualeguaychú llegó al 86%, mientras que Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100% de ocupación.

Corrientes: La capital nacional del carnaval promedió un 81%.

Patagonia y Cuyo

En el sur, Tierra del Fuego lideró las preferencias con cifras superiores al 90%. En la zona cordillerana, destinos como Villa Pehuenia, Villa Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes superaron el 70%. Por último, en la región de Cuyo, Mendoza mostró fortaleza en sus zonas de montaña (Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superaron el 80%), mientras que San Luis registró un promedio provincial del 81%.

(LosPrimeros)

Scroll al inicio