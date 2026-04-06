Bomberos rescatan a seis personas atrapadas por las crecidas de dos rios

En un fin de semana de intensa actividad, el personal de Bomberos de la Provincia desplegó dos exitosos operativos de rescate en ríos de la zona.

El primer hecho ocurrió el sábado en el Río Los Nogales, a la altura de la Ruta 4, donde cuatro personas habían quedado varadas por el aumento del caudal.

Utilizando equipos de alta montaña, cuerdas y chalecos, un rescatista cruzó el cauce para asegurar y poner a salvo a dos hombres y dos mujeres.

​El segundo procedimiento tuvo lugar este domingo por la tarde en el Río Grande, cerca de San Pablo de Reyes. Allí, dos mujeres quedaron aisladas debido a una repentina crecida mientras se encontraban con un equino.

Los efectivos implementaron un complejo sistema de cuerda tipo péndulo para cruzar a una de las víctimas, mientras que la otra fue asistida para cruzar montada en el animal bajo estricta supervisión.

​La Jefatura de Policía solicita a la comunidad EVITAR el ingreso a cauces de ríos durante épocas de lluvia. El caudal puede aumentar de forma repentina en cuestión de segundos, generando situaciones de peligro extremo.

La prevención es la mejor herramienta para cuidar tu vida y la de los rescatistas que arriesgan todo en cada operativo.